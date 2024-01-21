СК возбудил дело после крушения самолета с россиянами в Афганистане

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет России возбудил дело после крушения самолета Falcon 10 в Афганистане, на борту которого находились россияне, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Московским следственным отделом на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, — говорится в сообщении.

Данная статья предполагает нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

В Росавиации ранее сообщили, что самолет Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ. На борту лайнера могли находиться два пассажира и четыре члена экипажа, двое из них россияне.