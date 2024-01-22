Раскрыты подробности болезни погибшей в катастрофе в Афганистане россиянки Mash: у погибшей при крушении Falcon 10 россиянки диагностировали эпидермолиз

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Telegram-канал Mash сообщает, что у россиянки Анны Евсюковой, погибшей в авиакатастрофе медицинского борта Falcon 10 в Афганистане, был диагностирован стафилококковый эпидермолиз с развитием септического шока. По его информации, также у женщины начали развиваться полиорганная недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит.

Как передает канал, в самолет гражданку РФ загружали в крайне тяжелом состоянии: она была подключена к аппарату ИВЛ. Предполагается, что из-за перелета в Таиланд и смены климата у Евсюковой резко снизился иммунитет. По данным канала, из-за этого у нее начал разрастаться стафилококк, который попал в кровоток и вызвал развитие генерализованной инфекции.

Ранее сообщалось, что пилотам разбившегося Falcon 10 удалось выжить благодаря задранному вверх носу самолета перед его падением. Из-за такого положения воздушного судна наибольший удар пришелся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Помимо этого, удар смягчил выпавший в горах снег.

Четверых граждан России, которым удалось выжить в авиакатастрофе, доставили самолетом в Кабул. Пострадавшим оказали медицинскую помощь прямо на летном поле.