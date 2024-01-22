Крушение Falcon 10 в Афганистане: что известно о пассажирах и пилотах Оплатил полет больной жене, но погиб вместе с ней: что известно о пассажирах Falcon 10, разбившегося в Афганистане

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В Афганистане разбился российский самолет Falcon 10, на его борту были два пассажира, которые погибли, и четыре члена экипажа. Им удалось выжить. Воздушное судно направлялось из Таиланда, это был частный медицинско-эвакуационный рейс с двумя техническими посадками. Следственный комитет России завел уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Что известно о пассажирах и пилотах разбившегося самолета — в материале NEWS.ru.

Что произошло в Афганистане

Одним из первых ранним утром 21 января об исчезновении судна сообщил узбекский Telegram-канал AviaSpotter, отслеживающий передвижения самолетов. По его данным, лайнер Falcon 10 с бортовым номером RA-09011, принадлежащий ООО «Атлетик-Групп», летел в Ташкент из индийского города Гая.

«Известно, что пилоты сообщали о технических проблемах и собирались осуществить незапланированную посадку при пересечении границы с Таджикистаном <...>. Однако никакой дальнейшей информации о воздушном судне нет. Последний раз ВС отображалось на радарах при подлете к афганской границе», — говорилось в публикации.

Позднее мировые СМИ сообщили о крушении пассажирского самолета в афганской провинции Бадахшан на севере страны, недалеко от границы с Таджикистаном. Представители движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) заявили, что в регион направлена группа для расследования обстоятельств ЧП.

В Росавиации подтвердили, что Falcon 10 был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов РФ, добавив, что на его борту находились два пассажира и четыре члена экипажа. По данным ведомства, машина была произведена в 1978 году французской компанией Dassault Aviation.

Лайнер выполнял чартерный санитарный рейс, он должен был вылететь из индийского города Гая в Ташкент, а оттуда — в московский аэропорт Жуковский, добавили в Росавиации. Впоследствии стало известно, что самолет летел из таиландской Паттайи. Он выполнял частный медицинско-эвакуационный рейс с двумя техническими посадками. По данным источника РИА Новости, на борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, которую сопровождал муж, частный предприниматель из России. Именно он оплатил полет.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Кому удалось спастись при крушении Falcon 10

Вечером 21 января в Росавиации сообщили, что упавший самолет найден. Из шести человек, находившихся на его борту, четверо выжили. Позднее в Сети появился их снимок. По информации SHOT, на фото запечатлены пилоты Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев, а также медик Павел Попов. По предварительным данным, они не получили серьезных травм. Состояние еще одного медика Игоря Сывороткина тоже оценивается как удовлетворительное.

По данным Mash, 26-летний медработник Игорь Сывороткин смог добраться до ближайшего от места крушения лайнера населенного пункта, жестами попросил местных жителей о помощи и звонке родственникам. Канал также сообщает, что молодой человек оказался на борту Falcon 10 «в рамках подработки». Ранее он трудился в Центре медицины катастроф, теперь он работает фельдшером в скорой помощи и живет в подмосковном Дмитрове.

Что известно о пассажирах Falcon 10

Посол России в Афганистане заявил, что при крушении Falcon 10 погибли супруги Анатолий и Анна Евсюковы. По сведениям Baza, в декабре 2023 года они прилетели в Таиланд вместе с сыном. Там, как пишет канал, женщина почувствовала себя плохо. Портал «Блокнот» утверждает, что супруги отправились за границу не в декабре, а 15 января. Они собирались отдохнуть в Паттайе, но в день прилета Анна Евсюкова сообщила о плохом самочувствии, и уже в ночь на 17 января ее госпитализировали из отеля и подключили к аппарату ИВЛ. По данным издания, у женщины не было хронических заболеваний, она не принимала БАДы или лекарственные препараты и не ела экзотической пищи.

Местные врачи, по информации канала Baza, назвали причиной некую инфекцию, посоветовав Анатолию Евсюкову везти жену в РФ. Специально заказанный частный самолет вылетел из Паттайи 20 января, после чего сделал дозаправку в Индии, а вторую экипаж, как пишет Baza, планировал совершить в Ташкенте.

По информации «Известий», у госпитализированной в Таиланде россиянки начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. Медики поставили диагноз — «септический шок». Предполагается, что у нее возникла аллергическая реакция на обезболивающий препарат. После прибытия в РФ Анну Евсюкову должны были принять в Боткинской больнице.

Авторы канала Baza выяснили, что сына Евсюковых не было в самолете, поскольку допускался только один сопровождающий пациентку пассажир. По данным издания, он вернулся в Россию обычным рейсом и узнал о гибели родителей.

Семья Евсюковых жила в Волгодонске Ростовской области. Как пишет «Блокнот», Анатолий родился 13 марта 1958 года в Челябинской области, вскоре его родители переехали в Ростовскую область. По данным издания, с 1970-х годов он работал на различных предприятиях региона, некоторое время был фотографом. В 1990-х Анатолий начал заниматься торговлей и «организацией челночных туров» в Стамбул, впоследствии стал собственником нескольких рынков и торговых центров в Волгодонске, говорится в статье. По информации журналистов, в 2014 году Евсюков получил медаль «За доблестный труд на благо Донского края» за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка, в 2017-м бизнесмена наградили почетным знаком «За милосердие и благотворительность».

Как отмечается в публикации «Блокнота», Анатолий «принадлежал к первому поколению городских предпринимателей, которые появились в самом конце 1980-х и приумножили свой капитал в 2000-е».

Фото: Социальные сети Анна Евсюкова

Что могло стать причиной аварии

SHOT писал, что 20 декабря после 19 часов, незадолго до крушения самолета, экипаж сообщил о заканчивающемся топливе и выходе из строя двух двигателей. По информации канала AviaSpotter, перед тем как лайнер пропал с радаров диспетчеры получили сигнал от команды Falcon 10 о сильном встречном ветре.

«Далее было сообщение о проблеме с правым двигателем. По сообщениям таджикских диспетчеров, командир воздушного судна планировал сначала сесть в Ташкент для дозаправки. Далее было принято решение о посадке в Фергане. Далее КВС принял решение о посадке на аэродром одного из приграничных городов Таджикистана, предположительно, в Кулябе. Однако до пункта воздушное судно не долетело около 50 км и пропало с радаров <...>. В глубокой горной местности», — говорится в публикации.

Что известно о пилотах и эксплуатанте Falcon 10

Канал «Авиаторщина» утверждает, что у пилотов рухнувшего в Афганистане бизнес-джета был «минимальный опыт полетов» на Falcon 10.

«На этот тип самолета оба [пилота] отучились только в прошлом году. Документ о прохождении подготовки на этот бизнес-джет им выдал учебный центр FlightSafety International в мае 2023 года», — говорится в публикации.

Авторы канала не сообщили, сколько именно часов налетали пилоты на этом виде самолетов. Они привели данные, что общий налет у Дмитрия Белякова составляет 2,4 тысячи часов, а у Аркадия Грачева — всего 870 часов.

Также канал утверждает, что пилотные свидетельства обоих летчиков не позволяли им выполнять коммерческие рейсы. Про эксплуатанта рухнувшего в Афганистане бизнес-джета — ООО «Атлетик-Групп» — в публикации говорится, что компания якобы «не имела сертификатов для полетов».

«Согласно сайту Росавиации, компания не имела сертификатов для осуществления коммерческих воздушных перевозок, выполнения авиационных работ и свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Соответственно, она не могла выполнять коммерческие полеты. Разрешение на полет Falcon 10 выдавалось как некоммерческому. Рейс был заявлен пустым, без пассажиров и багажа, только с двумя пилотами. Предварительно, авиаперевозка семейной пары и врачей на бизнес-джете была незаконной», — сообщает Telegram-канал.

По его данным, пилоты Falcon 10 добирались до Паттайи «почти 15 часов», а продолжительность полетной смены, учитывающая предполетные и послеполетные процедуры, «составила почти 17 часов». При этом, как отмечает «Авиаторщина», по законодательству России максимально допустимая продолжительность полетной смены в таких случаях «ограничена 13 часами». Также в публикации говорится, что «времени на отдых у экипажа было чуть больше семи часов — это в 2,5 раза меньше положенного».

«По российскому законодательству Дмитрий Беляков и Аркадий Грачев в Паттайе должны были отдохнуть не менее 18 часов. Успели ли поспать пилоты между рейсами и сколько из семи часов, пока неизвестно», — отмечает «Авиаторщина».

В беседе с NEWS.ru глава компании-эксплуатанта «Атлетик-Групп» Екатерина Агапова заявила, что не располагает достоверными данными об обстоятельствах крушения Falcon 10. Она добавила, что пытается «разобраться в ситуации и понять, что произошло».

Как пишут «Известия» со ссылкой на мать Аркадия Грачева, ее сын — бывший муж Екатерины Агаповой.

Что известно об уголовном деле по факту крушения Falcon 10

После крушения Falcon 10 в Афганистане СК завел уголовное дело. Московский следственный отдел на воздушном и водном транспорте открыл производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ. Эта статья предполагает наказание за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, сообщается на ее сайте.

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