Заслуженный летчик РФ назвал возможные причины крушения самолета Falcon 10 Летчик Попов: Falcon 10 мог разбиться из-за неправильной эксплуатации и климата

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Частный лайнер Falcon 10 мог разбиться на территории Афганистана из-за неправильной эксплуатации и климата, предположил в комментарии NEWS.ru заслуженный военный летчик России Владимир Попов. Эксперт при этом отметил, что прежде не слышал об авиакатастрофах с Falcon 10, потому судить о его недостатках сложно.

У него два турбовентиляторных двигателя. Хочу отметить, что французские двигатели неплохие, мы, в частности, пользовались также самолетами Superjet 100. Я не слышал, чтобы Falcon 10 ранее терпели крушение, ломались, поэтому сложно назвать минусы этой машины, которые бы стали причиной крушения лайнера в Афганистане. Я допускаю, что падение могло произойти из-за неправильной эксплуатации, — предположил летчик.

Попов отметил, что особенно правильная эксплуатация важна в зимних условиях. По его словам, в горных районах могли не только двигатели подвести. Причиной крушения могли стать осадки либо сильные порывы ветра.

Обледенение очень опасно, поэтому необходимо проводить обработку еще до полета. Поломки в системе могли проявиться не сразу, поэтому если экипаж не досмотрел детали или не знал каких-то нюансов эксплуатации, то изменений в работе самолета попросту не заметили, — пояснил Попов.

Летчик отметил, что техническое обслуживание с комплексной проверкой проводится лишь на базе, где самолет обслуживается. На промежуточных базах это делается только по общей технологии, но разница в каждой технике большая. Попов добавил, что Falcon 10 не предназначен для массового производства.

Разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву. На борту была лежачая пациентка. Оплатил перелет гражданин России, частный предприниматель.