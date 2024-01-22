Названа причина выживания пилотов упавшего в Афганистане Falcon 10 Shot: пилоты Falcon 10 задрали нос самолета вверх перед крушением и выжили

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Пилотам разбившегося в горах Афганистана самолета Falcon 10 удалось уцелеть благодаря тому, что они немного задрали вверх нос воздушного судна перед его падением. Благодаря этому решению наибольший удар пришёлся на середину фюзеляжа и пассажирский салон. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на авиаэкспертов.

По мнению специалистов, после отказа второго двигателя самолет мог находиться в воздухе примерно 20–25 минут, за это время он мог успеть преодолеть 150 километров. При этом пилоты пытались найти в горах ровную поверхность для посадки воздушного судна. Перед самой посадкой они подняли нос самолета на 15–20 градусов, и это смягчило удар. Благодаря такому решению Falcon 10 не врезался носом в землю, полагают эксперты. Также удар смягчил выпавший в горах снег.

Из находившихся на борту людей выжили четверо человек, среди них были два члена экипажа (Дмитрий Беляков и Аркадий Грачёв) и два медика (Игорь Сывороткин и Павел Попов). Двое пассажиров (Анна и Анатолий Евсюковы) погибли.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов предположил, что выжившим при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане сильно повезло, так как нашлась площадка для приземления, и при этом воздушное судно не сорвалось в пропасть. Он также допустил, что выжившим помогли ремни безопасности, при этом добавив, что лежачая женщина и сопровождавший ее муж могли быть не пристегнуты и погибли.

Авиакатастрофа чартерного медицинского рейса произошла вечером 20 января. Он следовал по маршруту Гая (Индия) — Ташкент (Узбекистан, дозаправка) — Жуковский (Москва). Лайнер пропал с радаров после отказа двигателей, в этот момент судно находилось в горах Афганистана. На борту находились шесть человек — два члена экипажа, два медработника и супружеская пара предпринимателей из России, погибшая Анна Евсюкова была серьезно больна.



