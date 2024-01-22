Российский генерал объяснил, как выжил экипаж разбившегося Falcon 10 Летчик Попов: выжившим в авиакатастрофе в Афганистане повезло

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Выжившим при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане повезло, что нашлась площадка для приземления и что воздушное судно не сорвалось в пропасть, рассказал заслуженный военный летчик России Владимир Попов. По его словам, которые приводит MK RU, остаться в живых экипажу помогло несколько факторов.

Первое — это то, что самолет не падал, а до последнего момента планировал под управлением экипажа. <...> Второе — это правила безопасности на борту воздушного судна. Кто был пристегнут, те остались живы, — объясняет Попов.

По его словам, люди, которые оставались пристегнутыми ремнями безопасности, подверглись большой ударной нагрузке и получили различные травмы. Однако предельной перегрузки, которая могла бы повлечь серьезные последствия, не было. Он допустил, что лежачая заболевшая женщина и сопровождавший ее муж как раз не были пристегнуты.

Ранее Попов предположил, что лайнер мог разбиться из-за неправильной эксплуатации и климата. Эксперт при этом отметил, что прежде не слышал об авиакатастрофах с Falcon 10, потому судить о его недостатках сложно. Летчик отметил, что особенно правильная эксплуатация важна в зимних условиях, где подвести, особенно в горной местности, могут не только двигатели. Причиной крушения могли стать осадки либо сильные порывы ветра.