Что сказал Путин про сбитый Ил-76? Будут ли удары возмездия, реакция Запада

Фото: t.me/sledcom_press

Президент России Владимир Путин на встрече со студентами — участниками СВО заявил, что Украина преднамеренно уничтожила российский Ил-76, зная, что на нем находятся военнопленные. Как на Западе отреагировали на авиакатастрофу, ждать ли ударов возмездия от российских военных?

Что случилось с Ил-76

Самолет Ил-76 Минобороны РФ, 24 января вылетевший из аэропорта Чкаловский, направлялся в Белгород. На борту находились 65 украинских военнопленных, которых готовили к обмену с Киевом, а также шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Все 74 человека погибли.

Командование ВСУ длительное время не давало комментариев. В дальнейшем в украинском Генштабе заявили, не признавая ответственности за сбитие Ил-76, что готовы наносить удары по российским транспортным самолетам в приграничной зоне.

Что рассказал Путин о сбитии Ил-76

26 января Владимир Путин встретился со студентами — участниками СВО. Встреча прошла в петербургском Морском техническом университете. Президент России назвал уничтожение самолета с украинскими военнопленными военным преступлением Киева. По его словам, украинское командование знало о присутствии на борту 65 военнослужащих их страны.

«Это преступление. Или „по неосторожности“, я вынужден применить такую юридическую формулировку, или специально, но в любом случае это преступление. Они такие преступления каждый день совершают, в том числе и в отношении гражданских лиц», — подчеркнул президент России.

Президент объявил, что попросит Следственный комитет обнародовать все подробности расследования, «чтобы и люди на Украине знали, что реально произошло». Он отметил, что на месте крушения были найдены тела с татуировками украинских националистов.

Фото: kremlin.ru/Алексей Даничев, РИА «Новости»

Путин подчеркнул, что «это не мог быть дружественный огонь». Рассматриваются версии применения либо американских комплексов Patriot, либо «европейских систем ПВО, скорее всего, французских». Идентификация потребует пары дней. Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов заявил, что самолет был сбит системой Patriot или германской IRIS-T.

Кто виновен в крушении Ил-76

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности международной организации накануне заявил, что все данные о крушении Ил-76 указывают на то, что речь идет о преднамеренном преступлении украинских властей, а если подтвердится информация о сбитии самолета ракетами Patriot или IRIS-T, то западные страны окажутся прямыми соучастниками катастрофы. Он отметил, что США или ФРГ станут соучастниками этого преступления, если подтвердится информация об ударе по Ил-76 ракетами из ЗКР Patriot или IRIS-T. Россия сделает все, чтобы все виновные в крушении Ил-76 понесли ответственность, подчеркнул Полянский.

«Руководство Украины прекрасно знало о маршруте и способе транспортировки солдат к месту заранее согласованного обмена», — заявил дипломат.

Спикер МИД РФ Мария Захарова назвала реакцию Запада на катастрофу с военнопленными «сумасшедшей».

«Реакция коллективного Запада — сумасшедшая, потому что только безумные люди могут одобрять или относиться с пониманием к терактам», — подчеркнула она.

Как реагируют на Ил-76 на Западе и Украине

При этом в Вашингтоне заявили, что непричастны к крушению самолета.

«Я с уверенностью могу сказать, что Соединенные Штаты не причастны к этому никоим образом», — заявил спикер Госдепартамента США Ведант Пател в ходе брифинга.

По его словам, Вашингтон продолжает поддерживать «тесный контакт» с украинским правительством, чтобы установить все факты катастрофы и определить, что именно произошло.

CNN со ссылкой на украинские разведывательные источники заявил, что с места падения самолета вывезли 5 тел в морг Белгорода. Западные СМИ заявляют, что российские источники «ничем не подтвердили» заявления о десятках погибших

В то же время Владимир Зеленский в своем обращении обвинил Россию в «игре с жизнями украинских военнопленных», однако не упоминал версию о «нехватке трупов» или перевозимых ракетах.

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