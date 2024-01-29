Пилоты упавшего в Афганистане бизнес-джета подделали документы «Известия»: пилотам упавшего Falcon 10 запретили полеты из-за подделки бумаг

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Пилотам рухнувшего в горах Афганистана бизнес-джета Дмитрию Белякову и Аркадию Грачеву аннулировали пилотские свидетельства за подделку документов о прохождении подготовки для управления Falcon 10 в США, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники в Минтрансе. Выяснилось, что на самом деле мужчины не проходили подготовку, эту информацию подтвердили в американском авиационном учебном центре Flight Safety International.

Росавиация аннулировала пилотские свидетельства Дмитрия Белякова и Аркадия Грачева за то, что они представили в агентство недостоверные сведения, — сообщил источник.

Также появились вопросы к техническому состоянию бизнес-джета — он не проходил обязательное ТО и незаконно получил сертификат летной годности, отметил собеседник издания. По его словам, на Falcon 10 дважды не выполнялась полугодовая форма техобслуживания.

Ранее сообщалось, что компания «Атлетик-Групп», которой принадлежал самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, не имела лицензии на международные перелеты и авиаперевозки. Следователь по особо важным делам Московского СО на воздушном и водном транспорте Западного межрегионального управления на транспорте СК России Мария Трубникова уточнила, что эксплуатацией воздушного судна занимался непосредственно сам владелец предприятия Аркадий Грачев.

20 января Falcon 10, вылетевший из Таиланда в РФ, пропал с радаров. Воздушное судно разбилось в горах Афганистана, два человека из шести находившихся на борту погибли. Выжившим пришлось долго выбираться через снег в направлении расположенной поблизости деревни. Жертвами авиакатастрофы стали супруги Евсюковы, которые и заказали перелет.