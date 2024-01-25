«Странный детский диагноз»: чем болела россиянка, разбившаяся в Афганистане

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20 января в Афганистане разбился частный самолет, который должен был доставить из Таиланда в Москву гражданку РФ Анну Евсюкову в тяжелом состоянии. Причина экстренной эвакуации сначала не уточнялась, однако уже после катастрофы выяснилось, что у женщины выявили стафилококковый эпидермолиз. У некоторых специалистов диагноз вызвал недоумение — обычно эта болезнь возникает у детей. NEWS.ru поговорил с врачами и выяснил, действительно ли речь идет о «детской» болезни, как она передается и можно ли было вылечить россиянку в Таиланде.

Какой диагноз поставили погибшей россиянке

Уже после крушения стало известно, что из таиландской больницы Анну Евсюкову выписали с диагнозом стафилококковый эпидермолиз с развитием септического шока. У женщины начали развиваться полиорганная недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит.

Предполагается, что поводом для заболевания стало резкое падение иммунитета из-за долгого перелета в Таиланд и смены климата. На этом фоне в организме начал разрастаться стафилококк, он попал в кровоток и вызвал развитие инфекции по всему организму.

Что необычного в диагнозе Анны Евсюковой

СМИ тут же окрестили диагноз россиянки «шокирующим» и «странным». Дело в том, что стафилококковый эпидермолиз обычно выявляют у детей. И все же это не значит, что болеют им только дети, отметили опрошенные NEWS.ru врачи.

«Мы со стафилококками встречаемся в жизни каждый день, это очень распространенный микроб. Поэтому у взрослых хороший иммунный ответ, есть иммунологическая память, в целом взрослые лучше защищены, чем новорожденные и дети первых месяцев жизни. Но взрослые тоже болеют. Редко, но болеют», — рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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Слова коллеги подтверждает врач-дерматолог Лариса Сафонова. По ее словам, стафилококковый эпидермолиз — болезнь «не то что бы детская, а скорее редкая», во взрослом возрасте она тоже встречается. Хотя Сафонова признает, что в своей врачебной практике с этим заболеванием у взрослых не сталкивалась.

Как проявляется стафилококковый эпидермолиз

Как объяснила Сафонова, стафилококковый эпидермолиз — это острое инфекционное заболевание, вызванное воздействием бактерии, которое сопровождается объемным отслаиванием кожных покровов, высокой температурой и требует госпитализации.

По словам Елены Мескиной, существуют штаммы стафилококков, которые выделяют токсины: болезнь Евсюковой была вызвана одним из них. Эти токсины провоцируют тяжелейшие поражения кожи: она воспаляется настолько сильно, что на ней появляются крупные волдыри (буллы) с жидким содержимым, в которых может развиваться инфекция. Когда волдыри лопаются, то открывается подкожный слой, который выглядит как ожог.

Инфекционист добавила, что при стафилококковом эпидермолизе пациент обычно находится в крайне тяжелом состоянии, фактически у него развивается сепсис.

Усугубить состояние больной могла аллергия на стафилококк, допустила Мескина. Реакция на инфекцию тоже протекает с повреждениями кожи и образованием волдырей. Симптомы схожие, но причины у них разные, поэтому в таком случае обычно требуются дополнительные методы лечения, отмечает врач.

«Это очень грозное заболевание вне зависимости от возраста. При этом дети даже чаще подвержены развитию тяжелых форм. У взрослых они возникают очень редко. Но если возникают, то протекают не легче, чем у детей», — заметила Мескина.

Как Евсюкова могла заразиться

Собеседницы NEWS.ru подтвердили версию о том, что развитие заболевания у россиянки мог спровоцировать ослабленный иммунитет. Не исключено, что у нее могли быть недиагностированные хронические заболевания.

«Может, это [инфицирование] связано с тем, что она поехала отдыхать, у нее произошла смена климата, питания и так далее. То есть она перенесла какой-то иммунологический стресс, поэтому стафилококковая инфекция так себя проявила», — предположила Елена Мескина.

Она напомнила, что со стафилококком человек сталкивается каждый день, а в Таиланде для него сложились еще и благоприятные условия — высокая влажность. Чтобы заразиться, достаточно было повредить кожу, чтобы туда попала инфекция.

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«Не исключено, что она столкнулась с каким-то новым для себя штаммом стафилококка — может, он как-то изменился там [в Таиланде]. И вот поэтому ее иммунная система так отреагировала», — добавила медик.

Как отмечает Мескина, в последние годы в мире в целом наблюдается широкое распространение стафилококков, выделяющих токсины. Это связано с пандемией коронавируса, считает она, точнее — непосредственно с локдауном. Дело в том, что пока люди сидели дома, они не сталкивались даже с малыми дозами патогенов, иммунитет не тренировался и поэтому ослаб.

Как лечат стафилококковый эпидермолиз

Состояние, в котором находилась Евсюкова, действительно было тяжелым, признала Мескина. Однако она усомнилась в том, что россиянке требовалась эвакуация в Москву. В Таиланде лечение было бы примерно таким же, как в России, считает врач.

Как объяснила инфекционист, при стафилококковом эпидермолизе нужна поддерживающая и инфузионная терапия: пациенту назначаются мощные антибиотики, нередко сразу несколько, чтобы усилить их эффект.

Если же у пациента есть аллергия на стафилококк, то применяются дополнительные методы лечения. Речь идет, например, о гемокоррекции: когда человека подключают к специальному аппарату для очистки крови.

Что известно о крушении самолета в Афганистане

Вечером 20 января с радаров пропал пролетавший над Афганистаном бизнес-джет Falcon 10. Он выполнял чартерный медицинский рейс из Таиланда в Россию. Лайнер был зафрахтован волгодонским бизнесменом Анатолием Евсюковым для эвакуации его супруги Анны.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Обломки воздушного судна обнаружили в афганской провинции Бадахшан, недалеко от границы с Таджикистаном. На его борту находились шесть человек. Супруги погибли в авиакатастрофе. Выжили два пилота, а также медики, сопровождавшие россиян.

По данным издания «Блокнот», Евсюковы отдыхали в Паттайе с 15 января. В тот же день Анне стало плохо, а уже 17 января ее госпитализировали в местную больницу, где подключили к аппарату ИВЛ.

Причиной госпитализации тайские врачи назвали некую инфекцию. Женщина находилась в крайне тяжелом состоянии: у нее начали отказывать почки, печень и другие органы, кроме мозга и сердца. При этом никаких хронических заболеваний у россиянки не было.

Медики рекомендовали Анатолию везти супругу в РФ, ее должны были принять в Боткинской больнице. Перевозили женщину в лежачем состоянии под аппаратом ИВЛ.

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