09 мая 2026 в 23:27

Россия была готова отреагировать на угрозы Украины сорвать День Победы

Путин заявил о готовности РФ нанести ответный удар по Киеву из-за угроз 9 Мая

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Россия предельно ясно отреагировала на угрозы Киева сорвать мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, заявил ТАСС президент страны Владимир Путин. По его словам, в случае попыток атаковать, РФ была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева.

Как вы знаете, в начале Министерство обороны РФ выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что меры ответного характера обсуждались заранее. После заявления Минобороны была направлена официальная нота Министерства иностранных дел РФ. Также по его словам, Москва начала работать с основными партнерами. Речь идет о «Китайской Народной Республике, об Индии, с некоторыми другими странами».

В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки, — заявил президент РФ.

Ранее Путин рассказал, что в качестве переговорщика от Европейского союза Москва рассматривает любого лидера, которому доверяет ЕС. При этом он подчеркнул, что важным условием является отсутствие в адрес России резких и оскорбительных высказываний.

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием
Украинцам перед Днем Победы сбросили листовки с неожиданным посланием

Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом
Знойный воздух, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве летом

