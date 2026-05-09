Россия была готова отреагировать на угрозы Украины сорвать День Победы Путин заявил о готовности РФ нанести ответный удар по Киеву из-за угроз 9 Мая

Россия предельно ясно отреагировала на угрозы Киева сорвать мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы, заявил ТАСС президент страны Владимир Путин. По его словам, в случае попыток атаковать, РФ была готова нанести массированный ответный удар по центру Киева.

Как вы знаете, в начале Министерство обороны РФ выступило с определенным заявлением. Оно хорошо известно, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести ответные удары, массированные ракетные удары по центру Киева, — подчеркнул Путин.

Президент отметил, что меры ответного характера обсуждались заранее. После заявления Минобороны была направлена официальная нота Министерства иностранных дел РФ. Также по его словам, Москва начала работать с основными партнерами. Речь идет о «Китайской Народной Республике, об Индии, с некоторыми другими странами».

В том числе начали работу и с администрацией Соединенных Штатов Америки, — заявил президент РФ.

Ранее Путин рассказал, что в качестве переговорщика от Европейского союза Москва рассматривает любого лидера, которому доверяет ЕС. При этом он подчеркнул, что важным условием является отсутствие в адрес России резких и оскорбительных высказываний.