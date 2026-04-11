В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате

Один из подозреваемых в участии в расстреле мирных жителей с автоматическим оружием в парке отдыха в районе Дэхмири уезда Инджиль афганской провинции Герат арестован, сообщил губернатор Нур Ахмад Исламъяр. По его словам, личности других устанавливаются, ведется расследование, передает Telegram-канал TOLOnews Plus.

Губернатор выразил соболезнования семьям жертв. Он также дал указания медицинским работникам не жалеть усилий в процессе лечения пострадавших. СМИ при этом писали, что многие раненые, доставленные в гератскую центральную больницу, скончались от полученных ран.

Один из подозреваемых в нападении на мирных граждан в парке отдыха задержан. Расследование для выявления и ареста других участников этого преступления продолжается, — заявил Исламъяр.

Ранее неустановленные люди на мотоциклах открыли огонь из автоматического оружия по отдыхающим в парке уезда Инджиль афганской провинции Герат, о чем информировали афганские СМИ и МВД. В ведомствах отметили, что как минимум семь человек погибли, еще минимум 13 получили ранения.

До этого три человека погибли и еще восемь пострадали в Афганистане из-за новых обстрелов со стороны пакистанских военных. Атакам подверглись уезды Спира, Зазай-Майдан и Горбаз. Среди гражданских объектов под удары попали рынок и клиника.

В Афганистане задержали предполагаемого участника бойни в Герате
