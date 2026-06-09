В МИД РФ предупредили соседей Афганистана об опасности Ильичев заявил, что Афганистан опасен для своих соседей из-за террористов

Афганистан, где орудуют примерно 20 террористических организаций, остается источником значительной опасности для стран-соседей, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ. По его словам, количество боевиков в стране колеблется от 20 тыс. до 23 тыс, передает ТАСС.

Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу. Прежде всего, его ближайшим соседям. В стране действуют порядка 20 террористических группировок, численность которых варьируется от 20 до 23 тыс. человек, — сказал Ильичев.

Ранее в афганском Герате прошла крупная операция по задержанию женщин, которых заподозрили в нарушении норм одежды. Силовики, вооруженные палками, проверяли рынок Альмас-Шарк и район Каср, задержав более 20 женщин.

До этого министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что страна изучает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Он также подчеркнул, что Москва проявляет интерес к этому вопросу.