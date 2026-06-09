Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 июня 2026 в 11:30

В МИД РФ предупредили соседей Афганистана об опасности

Ильичев заявил, что Афганистан опасен для своих соседей из-за террористов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Афганистан, где орудуют примерно 20 террористических организаций, остается источником значительной опасности для стран-соседей, заявил директор департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Петр Ильичев на совещании руководителей антитеррористических структур стран СНГ. По его словам, количество боевиков в стране колеблется от 20 тыс. до 23 тыс, передает ТАСС.

Афганистан по-прежнему представляет серьезную угрозу. Прежде всего, его ближайшим соседям. В стране действуют порядка 20 террористических группировок, численность которых варьируется от 20 до 23 тыс. человек, — сказал Ильичев.

Ранее в афганском Герате прошла крупная операция по задержанию женщин, которых заподозрили в нарушении норм одежды. Силовики, вооруженные палками, проверяли рынок Альмас-Шарк и район Каср, задержав более 20 женщин.

До этого министр торговли и промышленности Афганистана Нуриддин Азизи сообщил, что страна изучает возможность отправки трудовых мигрантов в Россию. Он также подчеркнул, что Москва проявляет интерес к этому вопросу.

Власть
МИД РФ
Афганистан
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта личность одного из погибших при пожаре в Петербурге
Жители Петербурга начали получать штрафы на мосту Невского
Лукашенко попросил Россию взять Белоруссию в цифровой «прицеп»
В Подмосковье ответили, зачем нужны детские медосмотры
Скандал с норовирусом в детском лагере обернулся уголовным делом
Диетолог предупредила об опасности чипсов из сухой лапши
Два ветерана ВОВ умерли в Приднестровье
Украинец погиб при попытке сбежать в Румынию через горы
«Страха не было»: появились новые детали подрыва BMW в Балашихе
В Госдуме поставили точку в обсуждении роста налогов
ВОЗ раскрыла новые детали эпидемии Эболы в Конго
Пекин осудил планы Евросоюза задерживать танкеры с российской нефтью
Глава ФСБ рассказал об интересах украинских спецслужб в СЗФО
«Роснано» направило в суд новый иск к Чубайсу
Брошенный ребенок в одном подгузнике бегал по дороге российского города
Тело тезки Иисуса Христоса нашли в казанской квартире
Школа в Калининградской области стала «пристанищем» для 12 мигрантов
«Сам решит, сколько играть»: Булыкин о перспективах Роналду на ЧМ-2026
В России предложили отменить штраф за отсутствие прав и страховки
Россиянам рассказали, какая опасность поджидает их на вокзалах
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя
Общество

Финал 25 сезона «Битвы экстрасенсов»: что показали 6 июня, имя победителя

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.