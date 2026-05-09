Путин: попытки переписать историю доведут Европу до нищеты

Попытки ЕС переписать историю Великой Победы являются глупостью, заявил президент России Владимир Путин журналистам. По его словам, которые передает РИА Новости, это может привести Европу к нищете.

Глупость эта может довести до нищеты в конце концов, — сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал: дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

До этого глава России сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.

Кроме того, Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно.