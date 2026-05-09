09 мая 2026 в 23:06

Путин: попытки переписать историю доведут Европу до нищеты

Фото: kremlin.ru
Попытки ЕС переписать историю Великой Победы являются глупостью, заявил президент России Владимир Путин журналистам. По его словам, которые передает РИА Новости, это может привести Европу к нищете.

Глупость эта может довести до нищеты в конце концов, — сказал Путин.

Ранее российский лидер рассказал: дело идет к завершению украинского конфликта. По его словам, Москва «не играет ни в какие игрушки».

До этого глава России сообщил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо передал ему слова украинского президента Владимира Зеленского о готовности к личной встрече. При этом глава государства отметил, что подобные заявления уже звучали ранее и не являются новыми.

Кроме того, Путин рассказал о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась тема 9 Мая. По его словам, американский лидер в этой беседе высказывался о Дне Победы очень достойно.

