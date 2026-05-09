Лукашенко предложил вернуть на родину останки советских воинов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает важным возвращать на родину с чужбины останки советских воинов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что потомки помнят и высоко почитают освободителей родной земли.

Все цветы и венки возложены нами и в память о тех, кто остался лежать там, на чужбине, отдав свою жизнь за жизнь народов Европы. Их нужно вернуть домой, — сказал Лукашенко.

Он отметил, что сейчас это важно для наследников победителей в войне. По его словам, долгом нового поколения является сохранение правды о Великой Отечественной и Второй мировой войнах.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия осознает, кто является ее противником. По словам главы республики, современные угрозы связаны с идеями превосходства и реваншизма, которые усиливаются.

До этого белорусский президент сообщил главе России Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам. Российский лидер в ответ улыбнулся, однако его слова на записи слышны не были. Также он поприветствовал Николая Лукашенко, который сопровождал отца на торжественных мероприятиях в Москве.