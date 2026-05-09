09 мая 2026 в 19:56

«Мы видим это лицо»: Лукашенко заявил, что белорусы знают своих врагов

Александр Лукашенко Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Белоруссия знает, кто является ее противником, заявил президент страны Александр Лукашенко на церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске, которую транслирует БелТА. По словам главы республики, современные угрозы связаны с идеями превосходства и реваншизма, которые усиливаются.

Белорусы, как никто, знают, насколько быстро лозунги о новом порядке превращаются в виселицы, лагеря, пепелища и безымянные рвы. И пусть у фашизма сейчас другое лицо — лощеное, это не меняет сути. Мы видим это лицо, — отметил он.

Ранее Лукашенко сообщил российскому президенту Владимиру Путину, что «уже сказал кое-что за него» журналистам. Глава РФ в ответ улыбнулся, однако его слова на записи слышны не были. Также он поприветствовал Николая Лукашенко, который сопровождал отца на торжественных мероприятиях в Москве.

Кроме того, президент Белоруссии выразил мнение, что никто не сможет помешать белорусам и россиянам праздновать Великую Победу. Глава республики, посетивший парад на Красной площади в Москве, поздравил россиян с 9 Мая.

