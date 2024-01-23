Пилоту разбившегося в Афганистане бизнес-джета грозит до 10 лет тюрьмы Mash: пилоту упавшего в Афганистане бизнес-джета Грачеву грозит до 10 лет тюрьмы

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Telegram-канал Mash сообщил, что пилоту самолета Falcon 10, потерпевшему крушение в Афганистане, Аркадию Грачеву и его супруге может грозить до 10 лет тюрьмы. По его информации, в отношении россиян могут возбудить уголовное дело за плохое состояние воздушного судна и ошибки при пилотировании.

Как передает канал, самолет находился на балансе компании «Атлетик групп», принадлежащей супруге пилота Екатерине Агаповой. По данным Mash, фирма никогда не занималась пассажирскими перевозками и не имела на это лицензии и, чтобы иметь возможность осуществлять перелеты, самолетом пользовалась компания «Джет аэро», которая принадлежит Грачеву и второму пилоту Дмитрию Белякову. Как выяснил канал, правоохранители возбудили дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Самолет Falcon 10, которым управляли Грачев и Беляков, выполнял чартерный санитарный рейс из Паттайи и разбился в горах Афганистана. На борту находились еще два члена экипажа и двое пассажиров, которые погибли.

Бизнесджет перевозил заболевшую россиянку Анну Евсюкову и ее супруга. У женщины диагностировали в Таиланде стафилококковый эпидермолиз с развитием септического шока. Помимо этого, у нее начали развиваться полиорганная недостаточность, холестаз и реактивный панкреатит, из-за чего было принято решение о ее эвакуации в Россию.