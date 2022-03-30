Не «Мойдодыром» единым. Что сегодня читают российские дети

31 марта исполняется 140 лет со дня рождения Корнея Чуковского. Десятый год подряд Российская книжная палата ставит его на первое место как самого издаваемого автора книг для детей и почти не включает в список современных отечественных писателей. Что происходит с детской литературой в России, почему при обилии авторов о них не знают читатели, есть ли достойная замена советским гениям и стоит ли бить тревогу из-за того, что современные дети «перестали читать»? Подробности — в материале NEWS.ru.

«Детская литература держится на отличном уровне»

Детская литература в сознании современных мам и пап прочно ассоциируется с советским периодом. Каждый родитель в определённый момент сталкивается с потребностью выбора первых книжек для ребёнка. И по ряду факторов он падает на широко известные фамилии: Чуковский, Маршак, Барто, Михалков.

Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Согласно данным статистики Российской книжной палаты за 2021 год, самым популярным автором произведений детской литературы уже десятый год подряд остается Корней Чуковский, общий тираж произведений которого в 2021 году составил 958 тысяч экземпляров. Но по оценке критика в области детской литературы Ксении Молдавской, статистике Книжной палаты слепо верить нельзя. Она не формирует спрос, а фиксирует предложение.

Когда Книжная палата говорит, что самый издающийся писатель — Корней Чуковский, это говорит только о том, что книжная отрасль, просев во время карантина и из-за последствий текущих событий, обращается к авторам, которые всегда будут востребованы и которые объединяют поколения, — утверждает Ксения Молдавская.

Это мнение разделяет и генеральный директор издательства «РОСМЭН» Борис Кузнецов. Он утверждает, что статистика Книжной палаты не всегда точна, но и объективный учёт данных тоже отдал бы первенство Чуковскому. Потому что он создал образы-бренды, которые крепко сидят в мозгу, в мультиках, в фильмах. В разговоре с NEWS.ru Кузнецов отметил, что все родители прекрасно понимают — детство их детей должно пройти с Мухой-Цокотухой и Мойдодыром.

При этом, согласно тому же списку Книжной палаты, современные детские писатели не могут похвастать такими же высокими тиражами, как классик. Родители зачастую о них не знают и по привычке обращаются к советским авторам, а издательства не способны в должной степени популяризировать книги современных писателей. Борис Кузнецов утверждает, что детская литература не просто существует в России, а держится на отличном уровне.

Уже 13 лет я провожу конкурс «Новая детская книга» и бесконечно участвую в жюри. Поэтому понимаю, что литература есть. Хотелось бы, чтобы она быстрее выходила на серьезные тиражи, — говорит Кузнецов.

По его оценке, еще пять лет назад современных авторов издавали маленькими тиражами. Однако недавно писательница Анастасия Орлова с книгой «Это грузовик, а это прицеп» для младшего детского возраста преодолела отметку в 30 тысяч экземпляров. А писатель Андрей Усачёв, по мнению Кузнецова, должен как минимум закрепиться в десятке самых популярных детских авторов России.

В список заслуживающих внимания современных авторов опрошенные NEWS.ru эксперты относят Юлию Симбирскую, Галину Дядину, Нину Дашевскую, Станислава Востокова, Викторию Лебедеву и Александра Турханова, Марину Бородицкую.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Как коллаборации делают из писателей звёзд

Тем не менее, к удивлению профессионального литературного сообщества, Книжная палата зафиксировала на четвёртой строчке рейтинга самых издаваемых авторов 2021 года писательницу Арину Чунаеву. Тираж её единственной книги «В Новый год с новыми сказками» составил 750 тысяч экземпляров. Никто из маститых авторов не может сравниться с этим показателем, пришедшимся на одно издание.

Причина популярности кроется в удачном сотрудничестве. В случае с Чунаевой за тираж отвечали издательство «Лев», «Союзмультфильм» и сеть розничных магазинов.

Моя книга продавалась в сети магазинов «Магнит». Они есть по всей стране: от Калининграда до Владивостока. Поэтому у неё такие потрясающие тиражи, — подтвердила Арина Чунаева NEWS.ru.

Сама писательница давно сотрудничает с «Союзмультфильмом», пишет сценарии для анимационных сериалов «Фиксики», «Морики Дорики», «Оранжевая корова» и редактирует журналы «Простоквашино» и «Царевны». По словам Чунаевой, компания обратилась к ней как к автору, способному сохранить образы известных персонажей. Писательница не видит ничего плохого в маркетинговой стратегии и полагает, что таким образом родители могут купить красивую книгу по доступной цене. При этом у них нет необходимости специально идти в книжный магазин.

Одно дело — крупные города, как Москва, Питер, Екатеринбург, где их (книжных магазинов. — NEWS.ru) полно. А когда живёшь в небольшом городе или деревне, то там будет продуктовый магазин. В итоге счастливы дети, — говорит Чунаева.

В 2015 году с похожей ситуацией столкнулся известный росскийский писатель Григорий Остер. После коллаборации с «Макдоналдс» (Остер написал три небольшие книжки специально для «Хэппи мила») автор оказался на второй строчке рейтинга Книжной палаты с тиражом порядка 1,4 миллиона экземпляров.

Писатель Григорий Остер Natalya Loginova/Global Look Press

Как усадить за книги поколение TikTok?

По мнению Бориса Кузнецова, за последние годы чтение стало интеллектуальным хобби для избранных. В том числе детское. Из взрослых к читающей группе можно отнести примерно 20% населения, а среди детей устойчивое чтение сохраняется примерно в 30%.

Пока партии и правительство обсуждают, как привить подросткам любовь к чтению, у них сформировался нормальный поведенческий паттерн. Если я читаю бумажную книгу — это престижно, — объясняет Кузнецов.

Более того, издатель утверждает, что во времена существования Instagram (запрещён в России как экстремистская организация) дети проверяли на «инстаграмность» обложки книг и для читающих подростков держать в руках бумажную книгу тоже престижно.

Эксперты считают, что никакой паники вокруг тезиса «современные дети не читают» разводить не надо.

Дети читают. И в том же TikTok выкладывают трейлеры книжек. Есть множество сообществ, посвящённых книгам, которые создают сами дети, — отметила Ксения Молдавская.

Градус общественного накала о «нечитающем» поколении не разделяет и писатель Денис Драгунский, сын советского писателя Виктора Драгунского, известного читателям по книге «Денискины рассказы». По его мнению, если человек хочет читать, то он будет это делать. Писатель призвал оставаться демократами в этом вопросе и добавил, что «люди сами любят рассказывать о себе в Интернете. Этим многие годы занимаются и писатели, просто делают это более талантливо».

По мнению Дениса Драгунского, родителям не надо беспокоиться о том, что ребёнок охотнее проводит время в телефоне, чем за томиком Тургенева.

Дети же не тупо смотрят что-то, а разговаривают. Когда-то мы общались во дворе, а сейчас — в телефонах. Никуда не денутся ни Александр Пушкин, ни Лев Толстой. Даже если ваши дети их не читают, — утверждает Драгунский.

От специализированных конкурсов — к сарафанному радио

Но позиция «оставить все как есть» устраивает не всех. Более того, она не решает имеющиеся проблемы на рынке детской книжной литературы. Борис Кузнецов обращает внимание, что в России пока не сложилось единого рекомендательного портала для родителей с обзорами новинок, рецензиями, несмотря на десятки литературных конкурсов и грантов.

Как ни странно в детской литературе основное средство оповещения — это сарафанное радио, — говорит издатель.

Это признаёт и Денис Драгунский. Он советует родителям устраивать специальные литературные чаты, паблики, приглашать писателей в школы, открывать родительские клубы при школах. Прозаик уверен, что авторам нужна аудитория, и «они сами побегут рассказывать про книги».

Сергей Булкин/NEWS.ru

Но детская литература в России держится не только на энтузиазме. Как сообщил NEWS.ru Борис Кузнецов, на прошлой неделе министерство культуры РФ удовлетворило просьбы книгоиздателей о начале работы по созданию главного федерального конкурса детской литературы и иллюстрации. Но важно не только то, как конкурс будет отбирать авторов, но и каким образом его станут продвигать в медиапространстве.

Чтобы сформировать доверие читателей, пройдёт не один год. Конкурс должен набрать репутацию, чтобы попавшие в шорт-лист книги считались интересным. Чтобы можно было поставить на обложку символ условной «Большой детской книги», и родители понимали — здесь не бывает плохого, — объясняет Кузнецов.

Впрочем, литературный критик и журналист Ксения Молдавская полагает, что «дополнительный сайт или ресурс — это лишняя манипуляция для распила денег». По её мнению, пропагандой детской литературы должны заниматься не только библиотечные структуры и школы, но и СМИ. Молдавская уверена, что когда детская литература перестанет быть «скандалом о трёх отцах одного литератора, когда именно литература станет постоянным новостным поводом, то и знакомство масс с современной детской книгой сдвинется с мёртвой точки».

«Мертвые» школьные библиотеки и равнодушные учителя

Но эти сферы хранят свою порцию проблем. Несмотря на обновление библиотечных фондов, процент книг современных детских авторов оставляет желать лучшего.

В прошлом году была ассигнована колоссальная сумма в 550 миллионов рублей. В позапрошлом году — 58 млн. То есть сумма увеличилась в 10 раз. Квота выделяется на Россию, Москва в ней не участвует. Увеличивают квоту детской книги в заказе до 40%. Хочется, чтобы в ней было много современных авторов, а не только Барто, Чуковский и Носов, которые есть как в фондах, так и у родителей дома, — высказал пожелание Борис Кузнецов.

И если библиотеки в крупных городах и некоторых областях давно перестали быть «мёртвыми» структурами, то к школьным библиотекам и учителям у директора «РОСМЭН» большие претензии.

По информации издателя, школьные библиотеки много лет не комплектуются неучебными изданиями. Они «существуют не как библиотеки, а как склад учебников, который открывают два раза в год, чтобы выдать-принять, и пополняются или из случайного бюджета, или если кто из родителей принесёт».

К школьной программе по литературе Борис Кузнецов относится с большим скепсисом.

Она несовременная, устаревшая и не дающая детям, а в дальнейшем и подросткам, почувствовать современную литературу, — убеждён Кузнецов.

По его мнению, учителя тоже сейчас поставлены в ситуацию, когда их конечный KPI — это успешная сдача ЕГЭ. Эксперт с грустью отмечает, что современной литературы в школьной программе нет и, более того, «почти никто из учителей не стремится к ней».