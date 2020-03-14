https://static.news.ru/photo/9d68f012-6604-11ea-bdbf-fa163e074e61_660.jpg Григорий Остер Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Писатель Григорий Остер, автор текстов для сайта «Вопросы про президента», считает, что слова о запрете на жульничество и новые сроки для главы государства менять не нужно. По его словам, дети, прочитавшие это, могут вести себя не так, как нынешние власти страны, когда вырастут.

В этом он согласился с пресс-секретарём президента Дмитрием Песковым, передаёт «Медуза».

Сейчас там написано: «Что президенту запрещается? Жульничать». А придётся написать: «Президенту разрешается совершать разовое изъятие». Сейчас там написано: «Президента выбирают для того, чтобы он запрещал жульничать — всем и, прежде всего, себе самому». А будет: «...чтобы запрещал жульничать тем, кому нельзя, и разрешал жульничать тем, кому можно. Например, себе самому. Для этого президенту достаточно будет просто крикнуть «Чур, я не играю», и сразу можно будет нарушать любые самые строгие правила игры. Например, во втором тайме брать и обнулять счёт, — уверен Остер.

Он отметил, что это уничтожит детские игры: малыши будут постоянно кричать «Чур, я не играю». В результате прекратятся такие занятия, как футбол и прятки.

Как писал NEWS.ru, Песков прокомментировал наличие на детском сайте Кремля информации о том, что главе государства нельзя жульничать и избираться на третий срок подряд. По его словам, после принятия поправок Конституция всё ещё будет запрещать такое переизбрание для всех, кроме Владимира Путина. Он отметил, что оснований для изменения этой формулировки на портале нет, так как «речь идёт о совершенно иной ситуации».

Отказаться от учёта предыдущих сроков Путина (сейчас идёт его четвёртый по счёту срок и второй подряд после избрания в 2012 году) предложила депутат Государственной думы Валентина Терешкова. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

В тексте документа говорится, что предлагаемые Путиным поправки, ограничивающие число президентских сроков двумя, не препятствуют переизбранию политика, занимающего пост главы государства на момент изменения Основного закона. Число предыдущих президентских сроков не будет иметь значения.

Глава государства Владимир Путин во время выступления в Госдуме заявил, что власть президента не должна быть связана с одним человеком. По его словам, для развития России нужна сменяемость власти. При этом он поддержал обнуление собственных сроков.

Сразу же после выступления президента в ГД депутаты поддержали включение инициативы в поправки к Конституции, а затем приняли эти поправки во втором чтении. На следующий день изменения были приняты в третьем чтении и одобрены Советом Федерации.

Оппозиция уведомила мэрию Москвы о проведении 21 и 22 марта митинга против новых сроков Путина. Мероприятие должно пройти на проспекте Сахарова. Однако позднее градоначальник Сергей Собянин объявил, что из-за коронавируса в городе запрещено проведение массовых мероприятий. Кроме того, вечером 10 марта москвичи вышли к Кремлю на одиночные пикеты против обнуления сроков Путина.