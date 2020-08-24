«КиноПоиск HD» представил новые серии «Фиксиков»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» представил новые серии четвёртого сезона мультсериала «Фиксики». 24 августа вышли эпизоды, получившие название «Фоторедактор» и «Батут».
Премьера приурочена к началу нового учебного года,
Продюсер «Фиксиков» Юлия Софронова заявила, что теперь создатели будут выпускать 24-25 серий в год, что вдвое больше, чем раньше.
В июле китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ четвёртого сезона «Фиксиков». Сейчас общее количество просмотров шоу на стриминговых сервисах в КНР превысило 13 млрд, писал NEWS.ru.
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