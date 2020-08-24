«КиноПоиск HD» представил новые серии «Фиксиков»

https://static.news.ru/photo/c828552c-e615-11ea-988a-fa163e074e61_660.jpg Фото: «Аэроплан»/Продюсерский центр «Рики»

Стриминговый сервис «КиноПоиск HD» представил новые серии четвёртого сезона мультсериала «Фиксики». 24 августа вышли эпизоды, получившие название «Фоторедактор» и «Батут».

Премьера приурочена к началу нового учебного года, сообщает «КиноПоиск». Создатели уже раскрывали тему учёбы в школе в сезоне, который начал выходить в феврале 2020 года. По сюжету в класс фиксиков поступили близнецы, которые перевелись с домашнего обучения.

Продюсер «Фиксиков» Юлия Софронова заявила, что теперь создатели будут выпускать 24-25 серий в год, что вдвое больше, чем раньше.

В июле китайская видеокорпорация Tencent Video приобрела права на показ четвёртого сезона «Фиксиков». Сейчас общее количество просмотров шоу на стриминговых сервисах в КНР превысило 13 млрд, писал NEWS.ru.