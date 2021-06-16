Стало известно, когда выйдет экранизация «Манюни»

https://static.news.ru/photo/4975cb5e-ce9c-11eb-a3e4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьера экранизации повести «Манюня» писательницы Наринэ Абгарян запланирована в Интернете на конец 2021 года. Съёмки сериала проходят в Армении, продюсерами выступают Гевонд и Сарик Андреасян, режиссёром стал Арман Марутян, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу проекта.

Главные роли исполнят актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян. Сюжет, как и в книге, развернётся в Армении 1980-х годов. Картина расскажет о дружбе двух советских семей разных национальностей.

Спустя 10 лет после выхода первой книжки о Манюне долгожданная экранизация, наконец, случилась. Я была на съёмочной площадке, познакомилась с артистами, совершенно прекрасными, с режиссёром и сценаристом, которые с огромным трепетом отнеслись к материалу. Очень жду сериал, — приводит пресс-служба проекта слова Абгарян.

Экранизация будет состоять из 10 серий по 24 минуты. Согласно данным сервиса Storytel, повести Абгарян про Манюню стали самыми популярными детскими произведениями в формате аудиокниг среди россиян. Далее идут «Незнайка на Луне» Николая Носова, «Знаменитая собачка Соня» Андрея Усачёва и «Светлик Тучкин и Пузырь желаний» Виктории Ледерман.

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