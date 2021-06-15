Стала известна дата создания полнометражного мультфильма «Маша и Медведь»

https://static.news.ru/photo/639b86ae-ce88-11eb-943f-96000091f725_660.jpg Кадр из мультфильма «Маша и Медведь» Фото: kinopoisk.ru

Создатели анимационного проекта «Маша и Медведь» подтвердили своё намерение создать полнометражный мультфильм к 2025 году. Помимо этого, они работают над четырьмя мини-фильмами по мотивам оригинального мультсериала, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу студии Animaccord.

Благодаря расширенным форматам создатели проекта смогут интегрировать новых героев и развить старых, а также включить в сюжеты линию сторителлинга и новые локации, например, приключения в городской среде.

Таким образом, мы продолжаем ориентироваться на семейную аудиторию, при этом привлекая более широкую возрастную категорию детей, включая тинейджеров, которые в своё время выросли на оригинальном мультсериале «Маша и Медведь», — рассказали в пресс-службе.

В то же время создатели проекта обещали сохранить ключевые ценности мультфильма: отношения родителя и ребёнка, дружба, музыка и юмор.

К 2024 году планируется создание четырёх мини-фильмов продолжительностью 22 минуты. Первый из них выйдет уже в ближайшие новогодние праздники. Параллельно авторы проекта работают над новым классическим сезоном мультсериала.

Ранее сообщалось, что 10 июня киностудия «Союзмультфильм» отметила 85-летие.