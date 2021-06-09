От чёрно-белых до 3D-картин: основные вехи в истории «Союзмультфильма»

В четверг, 10 июня, киностудия «Союзмультфильм» отмечает 85-летие. Она была создана 10 июня 1936 года и изначально называлась «Союздетмультфильм».

В первые годы работы студия выпускала короткометражные фильмы для детей, делая акцент на персонажей-животных, изображённых в «диснеевской» манере. С 1937-го началось производство цветных фильмов, а год спустя был запущен метод «эклер» — натурные съёмки актёров и животных с дальнейшей покадровой прорисовкой.

В 1939–1941-х годах «Союзмультфильм» создал фильмы, которые прославили студию на весь мир: «Мойдодыр» Ивана Иванова-Вано, «Лимпопо» и «Бармалей» Леонида Амальрика и Владимира Полковникова, «Дядя Стёпа» и «Муха-Цокотуха» Владимира Сутеева и другие.

В послевоенные годы во время «борьбы с диснеевщиной» студия отошла от заимствований приёмов из мультипликационных лент США. В 1947 году «Союздетмультфильм» получил первую международную награду — на VIII кинофестивале в Венеции фильм Мстислава Пащенко «Песенка радости» был награждён бронзовой медалью «За лучший анимационный фильм».

Золотой век «Союзмультфильма» начался в 1950-е годы. Тогда на экраны вышли мультипликационные шедевры, многие из которых основаны на применении «эклера». Среди наиболее ярких работ «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Каштанка», «Снегурочка» и другие.

В 1960-е годы студия выпускала сатирические мультфильмы, расширяла диапазон жанровых и технологических решений. Пика своего развития «Союзмультфильм» достиг в 1970–1980-е годы, превратившись в крупнейшую анимационную студию в Европе. Её картины получили десятки призов на международных фестивалях.

С конца 1980-х до конца 1990-х «Союзмультфильм» переживал творческий, кадровый и производственный кризисы. Возрождение студии началось уже в 2000-е годы. В 2013-м было запущено производство короткометражной анимации для детей, в последующие годы вышли новые выпуски мультсборника «Весёлая карусель», семь новых сериалов для разных возрастных групп и 15 короткометражных фильмов. Специалисты киностудии начали восстанавливать качество советских мультфильмов для их показа в кинотеатрах.

В 2020 году киностудия разместила на официальном YouTube-канале первый короткометражный 3D-мультфильм «Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада».

Самые яркие кадры из мультфильмов студии — в фотогалерее NEWS.ru.

«Почему у носорога шкура в складках» ,1938 год, режиссёр Владимир Сутеев Wikimedia «Квартет», по одноименной басне Ивана Крылова, 1947 год, режиссёр Александр Иванов РИА Новости «Два жадных медвежонка», по мотивам венгерской народной сказки, 1954 год. Режиссёр Владимир Дегтярёв РИА Новости «Снежная королева», экранизация одноимённой сказки Ханса Кристиана Андерсена, 1957 год, режиссер Лев Атаманов В.Туляков/РИА Новости «Шайбу! Шайбу!», 1964 год, режиссёр Борис Дёжкин Е. Стоналов/РИА Новости «Малыш и Карлсон»,1969 год, режиссёр Борис Степанцев Global Look Press «Ну, погоди!», режиссер Вячеслав Котёночкин (выпуски 1—18), 1969–1993-е годы Global Look Press «Винни-Пух и день забот», 1972 год, по одноимённой сказке А. Милна. Режиссёр Федор Хитрук РИА Новости «38 попугаев», 1976 год, режиссёр Иван Уфимцев Global Look Press «Каникулы в Простоквашино», 1980 год, по мотивам повести Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». Режиссёр Владимир Попов Global Look Press «Приключения кота Леопольда», 1983 год, режиссёр Анатолий Резников РИА Новости