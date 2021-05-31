Россияне назвали самые популярные детские аудиокниги

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Произведения Наринэ Абгарян про Манюню стали самыми популярными детскими произведениями в формате аудиокниг среди россиян, передаёт ТАСС со ссылкой на результаты исследования международного сервиса Storytel, составившего ко Дню защиты детей рейтинг самых востребованных продуктов для юных читателей. Праздник отмечается 1 июня.

Самыми популярными детскими аудиокнигами в России стали истории про Манюню Наринэ Абгарян: «Манюня» и «Манюня пишет фантастичЫскЫй роман» занимают первое и второе места по прослушиваниям за последний год, — говорится в отчёте.

Далее идут «Незнайка на Луне» Николая Носова, «Знаменитая собачка Соня» Андрея Усачёва и «Светлик Тучкин и Пузырь желаний» Виктории Ледерман. Самой популярной детской писательницей в РФ за год назвали Астрид Линдгрен. Её книги подрастающее поколение слушает чаще всего.

Среди хитов на английском языке лидирует сага про Гарри Поттера британки Джоан Роулинг. На втором месте в списке англоязычной литературы — Эрин Хантер и её истории про котов-воителей, на третьем — Дэвид Уолльямс — один из самых известных современных детских писателей в Соединённом Королевстве.

Накануне стало известно, что петербургский писатель Александр Пелевин с романом «Покров-17» стал победителем на литературной премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Впервые в истории премии мнения жюри распределились поровну. Решающий голос был за Григорием Ивлиевым. Финалистами премии, помимо Пелевина, были Михаил Гиголашвили (книга «Кока»), Вера Богданова («Павел Чжан и прочие речные твари»), Мршавко Штапич («Плейлист волонтёра»), а также Даниэль Орлов («Время рискованного земледелия») и Иван Шипнигов («Стрим»).

Ранее сообщалось, что самой ожидаемой кинолентой грядущего лета стал боевик «Чёрная Вдова» по мотивам комиксов Marvel, передаёт компания Fandango, занимающаяся продажей электронных билетов. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. Далее идут фантастический триллер «Тихое место 2» и блокбастер «Форсаж 9».