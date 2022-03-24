«Ай да Африка!»: граффити с портретом Чуковского появилось в ЮАР

Память о Корнее Чуковском навсегда осталась на страницах детских книжек благодаря его сказкам «Айболит», «Мойдодыр», «Телефон» и «Тараканище». Но истинные ценители его творчества на этом не остановились. В честь предстоящего юбилея советского поэта и писателя (31 марта исполнится 140 лет со дня рождения классика) петербургские граффитисты из объединения HoodGraff написали его портрет... на скале в Кейптауне. Теперь в Южной Африке красуется изображение Корнея Ивановича, а вместе с ним и знаменитая цитата из «Айболита»: «Ай да Африка! Что за Африка». NEWS.ru узнал о деталях необычного проекта из первых уст.

Корней Иванович сам никогда не был в Африке, но в нашем детстве представление о реке Лимпопо сложилось по его сказке. <...> Спасибо, Корней Иванович, за детские мечты побывать здесь. Добро пожаловать в Африку! — говорится в сообщении HoodGraff.

Родом художники HoodGraff Илья Ис и Артём Бурж из Белоруссии. С 2013 года они пытались популяризировать стрит-арт у себя на родине и доказать, что их творчество вовсе не вандализм. Экономическая ситуация заставила художников уехать в Петербург, а затем их творчество и вовсе вышло за пределы России.

«Да здравствует милая Африка!»

Один из граффитистов HoodGraff Артём Бурж в беседе с NEWS.ru рассказал, что расширение географии стрит-арта остается их главной целью. Мечта об Африке жила с ними целых три года. Долгожданное получение визы в конце прошлого года открыло им двери в ЮАР.

Однако, по словам Буржа, на месте возникла другая проблема: у России с Африкой не так много общего. Долгие поиски идей не находили воплощения.

В конце концов мы каким-то чудом вспомнили о том, что знали об Африке с детства. Ведь с ранних лет с нами был Корней Чуковский со своей сказкой «Айболит». Мы посчитали, что надо отдать дань автору за то, что он создал наше представление об Африке и зародил некие мечты об этом таинственном месте, — делится воспоминаниями Артём Бурж.

Портрет Корнея Ивановича Чуковского в Кейптауне myhoodisgood/vk.com

По его словам, местные жители подхватили идею создания портретов известных личностей, чтобы тем самым популяризировать свою культуру.

В поисках места

Питерским граффитистам было особенно важно изобразить Чуковского с видами той Африки, какой поэт представлял её в своих сказках. Однако, попав в ЮАР, вместо диких рек и ходящих рядом слонов и бегемотов они обнаружили современную страну с развитой инфраструктурой. Так что им пришлось постараться, чтобы отыскать подходящее для портрета место. Они нашли заброшенный карьер, который уже успел стать творческой площадкой для местных художников.

Мы делали это в первую очередь для российской аудитории и для тех, кто знаком с творчеством Чуковского. Но не хотелось писать портрет там, где много урбанистики. Поэтому мы искали место с видами той Африки, о которой могли прочитать в сказках, какой её представлял сам писатель, ведь он тоже там ни разу не был, — поведал Бурж.

Несмотря на благородную идею пропаганды российской культуры за рубежом, некоторых пользователи Сети возмутила столь безобидная и обаятельная затея. Мол, для художественной акции выбрано якобы неподходящее место, ведь мало кто из местных жителей знаком с творчеством Чуковского. Но это не совсем так: целых два месяца, пока граффитисты находились в Африке, они повсюду рассказывали о советском классике. Например, они проводили для студентов мастер-классы в арт-школе в Кейптауне.

Теперь, когда Африка покорена, граффитисты мечтают о новых горизонтах. Они хотели бы посетить два новых континента — Австралию и Антарктиду. Но сделать это не так просто. Так что пока на очереди у представителей стрит-арта страны ближнего зарубежья — Армения и Турция.