Роскомнадзор подал в суд за нецензурную цитату Тургенева

Роскомнадзор подал в суд на литературный журнал, процитировавший письмо писателя Ивана Тургенева с бранным словом, что говорит о непрофессионализме его сотрудников, сообщил первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». Он признал, что закон, обязывающий соцсети блокировать нецензурный контент, функционирует плохо.

Я сейчас сижу в некотором оцепенении, потому что в Ростове Роскомнадзор подал в суд на издание, процитировавшее Тургенева. В этой цитате старорусское, немного устаревшее слово, но по словарю Даля это «незаконнорождённый ребёнок». Очевидно, на момент написания Тургеневым это не несло никакого нецензурного значения, тем не менее Роскомнадзор подал в суд, и можно говорить о компетентности тех, кто занимается такой деятельностью, — сказал Шолохов.

Он добавил, что где-то ругаются низкосортно и похабно, «на трёх аккордах», а ведомство при этом нашло, где «прицепиться» к Тургеневу. Шолохов считает, что «вычистить» мат в Интернете невозможно, остаётся только надеяться на позицию самих соцсетей и граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина раскритиковала идею о блокировке контента про феминизм и нежелание иметь детей. Прежде чем говорить об этом, нужно защитить женщин от дискриминации и обеспечить россиянам социальные гарантии, заявила она.