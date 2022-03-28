Диетолог описал плюсы от ухода «Макдональдса» с российского рынка

Чем чаще люди употребляют в пищу фастфуд , тем более сильный стресс будет вызывать такое питание, считает диетолог Алексей Ковальков. Он подчеркнул, что питаться такой пищей стоит лишь в тех случаях, когда человек очень голоден и не может больше ждать, сообщает Pravda.Ru.

То, что «Макдоналдс» и Coca-Cola ушли из России, я считаю глубоким достижением российской диетологии, и все диетологи аплодируют стоя тому, что эти компании наконец-то ушли. Фастфуд можно использовать, только когда вы сильно голодны и не можете ждать. Не надо до этого доводить. Но для многих фастфуд превратился в ежедневный обед, — пожаловался Ковальков.

Он также добавил, что мясо, колбаса и сосиски способствуют развитию депрессивного состояния у человека. Ковальков отметил, что причиной такой реакции организма на красное мясо является наличие тяжело усваиваемого белка.

Ранее руководство «Макдоналдса» сообщило, что временно закрыло почти все свои 850 ресторанов быстрого питания в России из-за ситуации вокруг Украины. Как заявили в пресс-службе компании, 62 тысячи сотрудников предприятий быстрого питания продолжат получать зарплату.