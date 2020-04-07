«Союзмультфильм» назвал самые любимые мультики россиян на карантине

https://static.news.ru/photo/f71b5d9c-7898-11ea-8d39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Киностудия «Союзмультфильм» рассказала, какие мультики чаще всего смотрят россияне во время карантина по коронавирусу.

По данным пресс-службы, лидерами стали «Простоквашино» и «Оранжевая корова». Общее число просмотров серий и сборников на YouTube-канале студии о жителях знаменитой деревни составило около пяти миллионов, а о корове — свыше двух миллионов.

Также зрители часто смотрели короткометражный мультфильм «Хочу жить в зоопарке», сборники «Ну, погоди!» и «Даша и людоед», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что «Союзмультфильм» покажет короткометражные фильмы — победители российских и международных кинофестивалей в рамках онлайн-марафона для людей, которые находятся в изоляции во время пандемии коронавируса. Показ получил название «Союзмульткарантин».

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 6343 случая коронавируса в 80 регионах. За весь период зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.