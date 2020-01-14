https://static.news.ru/photo/2bd59018-36de-11ea-a6b2-fa163e074e61_660.jpg Андрей Кончаловский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссёр Андрей Кончаловский прокомментировал слова лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что гимн России должен быть сокращён.

По словам режиссёра, чей отец Сергей Михалков является автором российского гимна, текст вмещает в себя постулаты, выражающие намерения страны и нации. Кончаловский заявил, что гимн прекрасен.

Возможно, гимн длинноват, но, как говорил Сергей Владимирович, это «не литература, а политический документ», — передаёт РИА Новости его слова.

Кончаловский объяснил, что припев мог бы повторяться не три раза, а один, как и предлагает Жириновский. Однако при создании первого гимна СССР была потребность «вложить в него как можно больше смыслов». При написании российского гимна Сергей Михалков решил не менять его форму.

Хотя, может, и можно было сократить, — подытожил Кончаловский.

Ранее NEWS.ru писал о том, что глава ЛДПР Владимир Жириновский в ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы предложил сократить гимн России. Партийный лидер посчитал гимн в его нынешней форме (три куплета и три припева) слишком длинным.