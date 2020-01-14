Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы предложил сократить гимн России.
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Давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвёртым куплетом. Всё, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям, — предложил Жириновский.
Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский устроил необычный перфоманс в центре Москвы. Глава ЛДПР раздавал деньги прохожим, называя при этом окружающих «сиротами», «крепостными» и «холопами».
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