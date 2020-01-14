https://static.news.ru/photo/20e77408-36c7-11ea-9bd4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе первого пленарного заседания весенней сессии Госдумы предложил сократить гимн России.

Как передаёт РИА Новости, Жириновский обратился с предложением к комитету по государственному строительству и законодательству. Партийный лидер посчитал гимн в его нынешней форме (три куплета и три припева) слишком длинным.

Давайте поправим гимн. Три куплета есть, а припев сделать четвёртым куплетом. Всё, четыре куплета, потому что когда три куплета и три припева — это долгое исполнение гимна, это пожилым людям тяжело, женщинам, детям, — предложил Жириновский.

Ранее в январе, как сообщал NEWS.ru, Владимир Жириновский устроил необычный перфоманс в центре Москвы. Глава ЛДПР раздавал деньги прохожим, называя при этом окружающих «сиротами», «крепостными» и «холопами».