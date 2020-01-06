Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, гуляя по ярмаркам у ГУМа, решил провести необычную акцию. Политик начал раздавать деньги прохожим.
Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы, — говорил Жириновский, раздавая купюры.
По его словам, все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и улыбаться.
Жириновский раздает деньги «крепостным и холопам» на Красной площади— Лента.ру (@lentaruofficial)
pic.twitter.com/Bmh4PxJpVL 6 января 2020 г.
Ранее Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет, писал NEWS.ru.
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