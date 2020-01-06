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Священник и бакалавр богословия Денис Батарчук в разговоре с журналистами рассказал о том, как правильно праздновать Рождество по всем православным канонам.

По его словам, празднику предшествует строгий пост, который соблюдается всеми верующими. Само Рождество православные проводят на специальной службе. В церковном формате она начинается с сочельника. Это день накануне праздника, который...