Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, гуляя по ярмаркам у ГУМа, решил провести необычную акцию. Политик начал раздавать деньги прохожим.

Дети, инвалиды, кто ещё? Сироты, крепостные, холопы, — говорил Жириновский, раздавая купюры.

По его словам, все должны получать подарки, гулять на свежем воздухе и улыбаться.

Ранее Жириновский выступил с инициативой сократить срок полномочий президента России с шести до пяти лет, писал NEWS.ru.

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