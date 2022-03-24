Рособрнадзор не будет вводить историю как обязательный предмет ЕГЭ

Количество обязательных для сдачи предметов, выносимых на единый государственный экзамен (ЕГЭ), увеличивать пока не планируется, заявили ТАСС в пресс-службе Рособрнадзора. В этом списке остаются русский язык и математика. История останется дополнительным предметом для сдачи по выбору.

Увеличение числа обязательных для сдачи предметов ЕГЭ в настоящее время не планируется, — сообщил представитель пресс-службы ведомства.

На сегодняшний день обязательными предметами для российских школьников в рамках сдачи ЕГЭ остаются русский язык и математика.

Ранее с инициативой ввести обязательный ЕГЭ по истории для школьников выступил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, представитель партии «Единая Россия». По его мнению, «без жёстких обязательных требований большинство детей <...> учиться, к сожалению, глубоко истории не будут».

Парламентарий также предложил увeличить количество занятий в школах по этому предмету и в связи с этим кaрдинально переустроить образовательный процесс по истории, cделав его максимально визуализированным.

Также в четверг помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения высказал ряд инициатив. По его мнению, в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США, на российском телевидении необходимо сократить число развлекательных передач в эфире на фоне изменившейся ситуации в мире и заменить их отечественными или зарубежными кинофильмами, а выпуски проекта российского режиссёра Никиты Михалкова «Бесогон» должны быть переведены на другие языки, а также выложены во всех социальных сетях.