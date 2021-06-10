«Союзмультфильм» начал переговоры о сотрудничестве с Netflix

https://static.news.ru/photo/fc8d2adc-ca7f-11eb-a9fa-96000091f725_660.jpg Фото: Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Российская киностудия «Союзмультфильм» начала переговоры о сотрудничестве с американским сервисом Netflix по поводу продажи существующего продукта и совместном продюсировании новых проектов, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на председателя правления «Союзмультфильма» Юлиану Слащеву.

Она отметила, что сейчас отечественное предприятие работает над четырьмя полнометражными фильмами. Первый из них — «Адъютант Суворова», премьера которого запланирована на конец 2021-го. Ещё три ленты находятся на разных стадиях, но «Союзмультфильм» собирается с 2023-го выпускать по две картины в год.

Отвечая на вопрос о планах студии, Слащева добавила, что среди них «серьёзное занятие российского рынка» с точки зрения замены части зарубежного контента и завоевание своей ниши на рынке. Также она рассказала, что компания расширяет сеть детских парков — ведёт переговоры с региональными властями о строительстве новых площадок.

10 июня, киностудия «Союзмультфильм» отметила 85-летие. Она была создана 10 июня 1936 года и изначально называлась «Союздетмультфильм». В первые годы работы студия выпускала короткометражные фильмы для детей, делая акцент на персонажей-животных, изображённых в «диснеевской» манере. С 1937-го началось производство цветных фильмов, а год спустя был запущен метод «эклер» — натурные съёмки актёров и животных с дальнейшей покадровой прорисовкой. Золотой век «Союзмультфильма» начался в 1950-е годы. Тогда на экраны вышли мультипликационные шедевры, многие из которых основаны на применении «эклера». Среди наиболее ярких работ «Аленький цветочек», «Золотая антилопа», «Каштанка», «Снегурочка» и другие.

Ранее сообщалось, что «Союзмультфильм» заключил сделку по приобретению детского телеканала «Мультиландия». Это должно расширить возможности демонстрации нового контента студии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».