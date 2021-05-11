«Союзмультфильм» купил себе телеканал

https://static.news.ru/photo/3c59ffbc-b312-11eb-baff-96000091f725_660.jpg Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства Москвы

«Союзмультфильм» заключил сделку по приобретению детского телеканала «Мультиландия». Это должно расширить возможности демонстрации нового контента студии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе «Союзмультфильма».

Долгосрочная стратегия развития «Союзмультфильма», которая была сформирована на этапе заключения сделки и создания совместного предприятия со Сбербанком, предполагала расширение собственных каналов дистрибуции контента. И приобретение детского ТВ-канала является частью реализации этой стратегии, — сообщили в студии.

Гендиректор ООО «Союзмультфильм», председатель правления студии Юлиана Слащёва считает, что приобретение тематического телеканала — необходимый шаг с репутационной точки зрения. Студия намерена постепенно трансформироваться в медиахолдинг, который будет производить, продюсировать и распространять детско-семейный контент.

Ранее анимационные хиты советской «Золотой коллекции» по решению «Союзмультфильма» были удалены с медиаплатформы YouTube. Их решено перенести на платформы популярных онлайн-кинотеатров, чтобы защитить от контрафактного копирования, пояснили в киностудии. Там отметили, что многие легендарные картины являются обладателями международных фестивальных наград и признанными шедеврами киноискусства. Однако годы незаконного распространения снизили понимание ценности «Золотой коллекции». Теперь же решено «подчеркнуть её высокий статус».