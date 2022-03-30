Глава комиссии при РКН: интернет-среду давно пора радикально перетряхивать

Руководитель комиссии по защите детей от деструктивного контента Общественного совета при Роскомнадзоре Андрей Цыганов рассказал в интервью NEWS.ru, почему ведомство в последнее время блокирует один сервис за другим, будет ли закрыт YouTube и почему, по его мнению, «интернет-среду в России давно пора радикально перетряхивать».

«Блокировка YouTube весьма вероятна»

— В России за последний месяц заблокировали массу сайтов и ограничили доступ к популярным соцсетям. Что происходит?

— Если говорить о заблокированных западных соцсетях, они являются, по сути, орудием информационной войны против России в руках глобального противника. Другой вопрос, что, к сожалению, у нас нет полноценной собственной замены многим закрытым сервисам. Огромные деньги, которые выделялись на цифровую трансформацию в России, растаскивались по каким-то, на мой взгляд, ненужным проектам типа цифровизации органов госвласти. Но это другая тема.

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Что же касается Роскомнадзора (РКН), это техническая служба, которая в основном исполняет решения судов и других органов власти, отключая те или иные ресурсы, нарушающие российское законодательство. На сегодняшний день РКН не имеет возможности заблокировать деструктивный контент напрямую. Происходит очень длинная процедура: жалоба поступает сначала в МВД или в ФСБ, в прокуратуру или другое ведомство, там её рассматривают, дают оценку. И только потом уже в РКН приходят поручения на отключение. Я бы сократил эти цепочки.

Из общения с сотрудниками РКН могу сказать, что в большинстве своём это позитивные и благонамеренные люди, готовые слышать и обсуждать. То, что они делают, вызывает уважение. Они стараются остаться в правовом поле и донести позицию.

— Как вы оцениваете вероятность блокировки YouTube в России?

— YouTube сам провоцирует российскую власть, блокируя аккаунты российских СМИ и поднимая с помощью своих алгоритмов продвижения посещаемость каналов с украинской и западной пропагандой.

Если эта политика не изменится, то блокировка весьма вероятна. Россия за последнее время доказала, что не будет церемониться с теми, кто игнорирует наши законы.

«Более 15 млн российских детей вовлечены в онлайн-игры»

— Можно ли надеяться, что ограничения соцсетей временные и будут сняты или всем нам стоит начать учиться жить без них?

— Что касается Facebook (соцсеть признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), я думаю, невелика потеря, аналоги есть. Аналоги отечественного Instagram (деятельность соцсети также запрещена в РФ) разрабатываются. Правда, пока непонятно, что это будет, не получится ли такая же история, как с RuTube и другими подобными сервисами, которые пока очень сильно уступают YouTube во всех отношениях. Но посмотрим. Любые санкции всегда позитивны тем, что стимулируют развитие собственных проектов.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Каковы перспективы «Россграма», который не заработал в России 28 марта, когда ожидали старта проекта?

— В Интернете по этому поводу уже шутят: «Почему „Россграм“? Назвали бы сразу „Тристаграмм“». Сложно комментировать то, чего никогда не видел. Хотя импортозамещение нужно и в этой сфере, и заниматься этим нужно было даже не вчера. Но наше государство не уделяло этому вопросу достаточно внимания.

— Знаю, что самым опасным сервисом для детей вы считаете TikTok. Что в нём такого ужасного?

— Надо понимать, что есть два TikTok. Один китайский, в России он недоступен. Второй американский, зарегистрированный в Ирландии. Вот им наши дети и пользуются.

TikTok устроен таким образом, что пользователь практически не влияет на предлагаемую ленту роликов.

Со смыслом там очень туго, его в TikTok просто нет. Это проедание времени.

Кроме того, там много так называемых челленджей, в том числе провоцирующих подростков повторять какие-то опасные задания на камеру. И эта Сеть наиболее активно использовалась для завлечения молодёжи на акции команды Алексея Навального год назад.

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— Разве всё, о чем вы говорите, есть только в TikTok?

— Конечно, не только в нём. И тут я бы отметил особую опасность закрытых групп в соцсетях: они привлекают детей возможностью общения, но при этом не индексируются обычными поисковыми средствами. Причём втягивание в деструктив происходит по принципу так называемых воронок вовлечения: сначала ребёнку предлагаются невинные болталки о природе и кошечках, затем отупляющий юмор, дебильная музыка (параллельно выявляются его предпочтения и интересы), потом матерщина, курение, антисемейные вбросы (разврат, феминизм, чайлдфри, пропаганда абортов и т. п.). И уж потом самое дно — вплоть до гомосексуализма, «групп смерти», криминальных субкультур и пропаганды школьных расстрелов.

Зачастую следы деятельности кураторов «групп смерти» и прочей жути ведут на Украину, а именно в ЦИПСО — Центр информационно-психологических операций ВСУ, по сути являющийся филиалом американской разведки АНБ.

Другой пример: более 15 миллионов детей в России вовлечены в компьютерные онлайн-игры, абсолютное большинство которых находятся на серверах, расположенных в США и странах Запада. Неудивительно, что на этих сервисах, в которые Запад вкладывает миллиарды долларов, привлекая лучших голливудских актёров, происходит в том числе вербовка, перепрошивка сознания. Одно из страшных последствий этого вовлечения мы наблюдали на примере казанского стрелка, который перепутал игру и реальность, купил оружие и затеял стрельбу в учебном заведении.

Кстати, до начала событий 24 февраля 2022 года в соцсетях процветало огромное количество аккаунтов и блогов, внешне совершенно не связанных с политической тематикой. До 200–300 блогов о природе и кошечках велись с приграничных с Украиной территорий:Белгородской, Курской, Воронежской. Эти площадки с началом спецоперации активировались для вбросов фейков о российской армии и призывов российских граждан выходить на антиправительственные митинги по всей стране.

Сергей Булкин/NEWS.ru

И если у взрослых людей присутствует критическое мышление, они умеют анализировать информацию, то молодость — это возраст протеста, детей очень просто сделать «пушечным мясом». Большинство тех, кто выходил на акции в Москве и других городах после начала спецоперации на Украине, были молодые люди, накачанные именно этой фейковой информацией.

«Интернет — это изначально проект Пентагона»

— Почему раньше в России так рьяно не брались за Интернет, а сейчас сделали это?

— Я считаю, что власти лишь недавно осознали реальные масштабы проблемы ведущейся против России информационной войны. Хотя и раньше можно было бы догадаться. Главным «оружием» Америки всегда являлся Голливуд, а в настоящее время стал интернет, компьютерные игры и создание виртуальной реальности.

Интернет — это изначально проект Пентагона, военная сеть, которая впоследствии была запущена в гражданское пользование по всему миру. Целью Сети было и остаётся навязывание американского образа жизни и идеологии. Только Китаю удалось создать свой альтернативный, по сути, интернет и отгородиться информационным железным занавесом.

Интернет-среду давно пора было радикально перетряхивать. Но, как говорится, «пока гром не грянет»...

Кстати, американская киберстратегия 2018 года предписывает, что интернет является зоной суверенных интересов США и любые ограничения рассматриваются США как casus belli (формальный повод для объявления войны). Так что нет удивительного в том, что сейчас США использует интернет-площадки для раскручивания проекта «Антироссия» как внутри нашей страны, так и на Западе. И когда Роскомнадзор блокирует ресурсы — это удар по «огневым точкам» противника.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько будет длиться ситуация, сложно прогнозировать. Но не мы это начали. Даже во время холодной войны не запрещали гастроли Большого театра, и наши спортсмены продолжали ездить на Олимпиады и спартакиады. А сейчас запрещают. Запад действительно пошёл ва-банк.

«Цифросектанты» и дети-зомби

— Какой способ спасения детей от деструктивного контента вы считаете лучшим? Создание «детского интернета»? Или запрет использования Сети несовершеннолетними, если такое возможно?

— Исходя из своего родительского опыта — а у меня семеро детей, — я бы ответил так: любая интернет-среда хуже реальности. Хуже книг, занятий спортом, дружбы, походов. Я уже не говорю о таких последствиях для юных любителей интернет-времяпрепровождения, как искривление позвоночника, ухудшение зрения, потери коммуникативных навыков.

Поэтому родительское сообщество выступает категорически против использования электронных площадок и электронного обучения хотя бы до 18 лет. Лучше пойти в поход, поехать в музей, почитать книгу. Это во-первых. Во-вторых, все цифровые платформы — это не нейтральная среда, а очень заинтересованная. Она пытается формировать наше мировоззрение. Соответственно, к ней нужно относиться критично и использовать её дозированно.

Но в случае с детьми, особенно с учебным процессом, проконтролировать это сложно. Родители работают, не всегда находятся рядом с ребёнком, а интернет сейчас доступен с любого устройства.

Следовательно, государственная политика должна исходить из того, чтобы обеспечить базовую безопасность ребёнка, отключив его от всех видов потенциально опасного контента.

Нет ничего страшного в том, если дети вместе с родителями найдут в интернете полезную информацию. Заодно родители объяснят ребёнку, что такое алгоритмы поиска. А вот сидение в соцсетях или компьютерных играх, бессмысленное многочасовое зависание — хорошего в этом мало.

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Будут ли вводить возрастные ограничения? Трудный вопрос. Я не являюсь представителем власти, чтобы решать эти вопросы, могу поделиться лишь своими соображениями как родителя и общественника. Мы, например, мы выступаем категорически против цифровой среды, которая сейчас внедряется в наше образование по указке Всемирного банка, который сбежал из России и закрыл все свои проекты после начала спецоперации на Украине, но его агенты и обученные им кадры продолжают работать в Министерстве просвещения РФ и других госведомствах. Мы против любых форм обязательного дистанционного обучения и электронных форм обучения, против электронных дневников, цифровых образовательных платформ — как западных, так и условно российских.

Также мы против постоянного сбора персональных данных учащихся. Сейчас Минпросвещения вводит индивидуальные образовательные траектории — это когда компьютер будет собирать «цифровой след» вашего ребёнка. Мы с этим боремся.

Если сейчас патриотической части общества во главе с президентом и силовым блоком удастся переломить эту антигосударственную, антисемейную тенденцию, «снести» деятелей в правительстве, которые толкают Россию в цифровизацию, то у нас есть шанс на возрождение страны и коренные изменения в культуре и образовании. Если не удастся, то эти цифросектанты и дальше будут делать из наших детей зомби.