YouTube заблокировал все ресурсы информагентства Sputnik

Все ресурсы международного информагентства Sputnik заблокированы видеохостингом YouTube. Материалы на 32 языках, размещённые на нём ранее, недоступны, сообщила руководитель пресс-службы медиагруппы «Россия сегодня» Анна Старкова, пишет РИА Новости.

В наш медиахолдинг МИА «Россия сегодня», медиагруппу, входит международное информационное агентство Sputnik, которое на протяжении многих лет работает за рубежом, работает успешно. Во многих странах оно входило в топ СМИ, и сейчас все наши ресурсы, все ресурсы Sputnik на 32 языках, они недоступны, YouTube их просто заблокировал, — сказала журналистам Старкова.

При этом слоган Sputnik — «Говорить то, о чём другие молчат», подчеркнула она и добавила, что теперь альтернативную точку зрения больше никто увидеть не сможет из подписчиков YouTube. Она также сообщила о блокировке партнёра портала — РИА Новости.

Помимо этого, были также заблокированы ресурсы на русском языке — это РИА Новости в первую очередь, крупнейшее информационное агентство в России, и все остальные наши ресурсы на русском языке, — отметила она.

По словам руководителя пресс-службы, агентство сможет найти способ доносить мнение до читателей. Помимо этого, она возмутилась тому факту, что на Sputnik «вешали ярлык государственного СМИ», игнорируя западные издания, также находящиеся под контролем государства.

Наши государственные средства массовой информации сталкиваются с тем, что нас клеймят. Нам Twitter и другие социальные сети вешали отметку, что мы — «государственное СМИ» и находимся под контролем государства Россия, почему-то такие отметки не вешали на аккаунты ни BBC, ни Deutsche Welle, которые точно так же являются государственными средствами массовой информации, — объяснила Старкова.

Кроме того, видеохостингом был заблокировал канал главы Крыма Сергея Аксёнова.

YouTube заблокировал мой канал. Честно говоря, плевать. Тем более что американская платформа не выполняет российские законы. Просто ещё раз показали, чего стоят их заклинания о «свободе слова». Но мы это и так знаем, — заявил Аксёнов.

Ранее в компании Google объяснили, почему YouTube снял блокировку с каналов советского Гостелерадиофонда, из-за которой сервису грозил запрет Роскомнадзора. Эти каналы публикуют лишь неновостной контент, тогда как блокировка касается исключительно каналов, связанных с российскими государственными СМИ.