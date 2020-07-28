Тюменские учёные создали систему отслеживания цифрового следа студентов

Учёные из Тюменского государственного университета разработали систему с искусственным интеллектом, определяющую профессиональную пригодность студентов. Как ожидается, новая разработка будет анализировать цифровые следы выпускников в вузе и интернете, а также сравнивать данные с запросами рынка труда.
Как уточняется, система подвергает анализу дипломы, курсовые и другие работы, а также использованные в процессе обучения сайты и программы. Искусственный интеллект отслеживает, как менялся объём и уровень знаний,
Это не обычный, тривиальный анализ слов. Идёт поиск ключевых слов, отдельных технологий, если таковые были использованы, на каком они уровне. Со временем искусственный интеллект обучается и сможет выдавать более качественный анализ, — отметил Воробьёв.
Примечательно, что разработанная программа анализирует и данные компании интернет-рекрутмента НеаdНuntеr. Таким образом, студенты могут понять, каких именно сотрудников подыскивают работодатели. Как ожидается, в будущем система сможет прогнозировать востребованные знания или навыки.
Также немаловажно, что искусственный интеллект будет составлять цифровые профили и отправлять их работодателям, а не сразу отбраковывать выпускников. При незнании какой-то тонкости он учтёт совершенствование навыков и развитие учащегося.
Ранее NEWS.ru писал, что уровень качества образования московских школьников существенно вырос после появления «больших школ». Об этом заявил глава управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.
Добавьте наши новости в избранные источники