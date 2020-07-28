Тюменские учёные создали систему отслеживания цифрового следа студентов

https://static.news.ru/photo/4d53f3e4-d0f6-11ea-892c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Тюменского государственного университета разработали систему с искусственным интеллектом, определяющую профессиональную пригодность студентов. Как ожидается, новая разработка будет анализировать цифровые следы выпускников в вузе и интернете, а также сравнивать данные с запросами рынка труда.

Как уточняется, система подвергает анализу дипломы, курсовые и другие работы, а также использованные в процессе обучения сайты и программы. Искусственный интеллект отслеживает, как менялся объём и уровень знаний, пояснил телеканалу «360» Артём Воробьёв, один из разработчиков научного проекта «Создание, исследование, реализация методов и технологий машинного обучения для сопровождения индивидуальных образовательных траекторий на основе анализа цифрового следа обучающихся», проводимого при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований.

Это не обычный, тривиальный анализ слов. Идёт поиск ключевых слов, отдельных технологий, если таковые были использованы, на каком они уровне. Со временем искусственный интеллект обучается и сможет выдавать более качественный анализ, — отметил Воробьёв.

Примечательно, что разработанная программа анализирует и данные компании интернет-рекрутмента НеаdНuntеr. Таким образом, студенты могут понять, каких именно сотрудников подыскивают работодатели. Как ожидается, в будущем система сможет прогнозировать востребованные знания или навыки.

Также немаловажно, что искусственный интеллект будет составлять цифровые профили и отправлять их работодателям, а не сразу отбраковывать выпускников. При незнании какой-то тонкости он учтёт совершенствование навыков и развитие учащегося.

Ранее NEWS.ru писал, что уровень качества образования московских школьников существенно вырос после появления «больших школ». Об этом заявил глава управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.