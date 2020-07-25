Столичные власти заявили о росте качества образования школьников

Уровень качества образования московских школьников существенно вырос после появления «больших школ». Об этом заявил глава управления развития кадрового потенциала системы образования столичного департамента образования и науки Илья Новокрещенов.
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Дело в том, что разрыв между самыми результативными ребятами и самыми нерезультативными, по результатам исследований, самый короткий в мире, — заявил Новокрещенов.
Он отметил, что большинство столичных школьников на сегодняшний день демонстрирует «очень хорошие результаты».
Новокрещенов рассказал, что после объединения маленьких школ в большие, которое проходило в рамках Программы развития образования Москвы на 2012–2016 годы, у учащегося появилось больше возможностей, например, «возможность встретить своего учителя».
Ни для кого не секрет, что свой учитель — это значимый взрослый, который часто оказывает большое влияние на выбор профессии у ребёнка <...>. В большой школе количество старших классов большое, и мы можем разбивать их на большое количество профилей, и у ребёнка возникает выбор этих профилей, — сказал чиновник.
До начала процесса объединения в столице было около 1500 школ и 2000 детских садов. На данный момент в Москве работают более 800 образовательных комплексов, в которые вошли почти три тысячи образовательных учреждений.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в этом учебном году с буллингом со стороны преподавателей может столкнуться больше детей, чем обычно. Связанно это с повышенной невротизацией населения после карантина, в частности учителей.
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