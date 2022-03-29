РКН повторно призвал «Википедию» удалить лживые данные о спецоперации

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Роскомнадзор повторно направил уведомление «Википедии» с требованием удалить неправдоподобную информацию о военной спецоперации на Украине, сообщили РИА Новости. Первое уведомление было направлено 2 марта.

На основании поступившего требования Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор направил уведомление в адрес администрации указанного интернет-ресурса о необходимости незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции на Украине, — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что за неудаление неправомерной информации прдусмотрена административная ответственность в виде штрафа для юрлиц до 4 млн рублей.

Ранее Роскомнадзор уведомил «Википедию» о возможной блокировке 2 марта по причине публикации статьи «Вторжение России на Украину» (2022). Об этом сообщили в Twitter «Русской Википедии», а также подтвердил исполнительный директор НКП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В пресс-службе Роскомнадзора ранее заявили, что ведомство заблокировало доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющие функции иностранных агентов). Представители регулятора отметили, что таким образом отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ. Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной операции России на Украине.