Роскомнадзор сообщил об ограничении доступа к сайту Meduza

В России ограничен доступ к сайту интернет-издания Meduza (признано в России СМИ-иноагентом). Это следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов.

Доступ на сайт был ограничен в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в незаконных массовых акциях.

Ранее сообщалось, что пользователи в России не смогли зайти на сайты «проблемных» СМИ. Сложности возникли с доступом к сайтам издания Meduza (признано в РФ СМИ-иноагентом), которое располагается в Латвии, русской службы британской телерадиокомпании BBC, радио «Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) и телерадиокомпании Deutsche Welle, чьё вещание прекращено на территории Российской Федерации и чьи сотрудники лишены аккредитации.