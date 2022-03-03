Роскомнадзор пригрозил заблокировать Википедию

Роскомнадзор уведомил Википедию о возможной блокировке. Причиной данного решения может стать статья «Вторжение России на Украину» (2022). Об этом сообщили в Twitter «Русской Википедии», а также подтвердил в беседе с РБК исполнительный директор НКП «Викимедиа РУ» Станислав Козловский.

В уведомлении сказано , что материал содержит в себе информацию о «многочисленных жертвах среди военнослужащих РФ и гражданского населения Украины, в том числе детях». Также там указывается о «необходимости снятия денежных средств со счетов в банках РФ в связи с санкциями».

Пока претензии не очень понятны. Возможно, что прокуроры смотрели какую-то более старую версию статьи, — отметил Козловский.

Он рассказал, что статья пишется одновременно «огромным количеством человек», при этом пользователи «с разными взглядами на происходящее» следят за достоверностью и сохранением нейтральности изложения материала.

Все сомнительные, непроверенные, противоречивые утверждения из статьи оперативно убираются. Аналогично из статьи убираются эмоциональные оценки, некорректные или двусмысленные фразы, — объяснил представитель энциклопедии.

Ранее в пресс-службе Роскомнадзора заявили, что ведомство заблокировало доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, исполняющие функции иностранных агентов). Представители регулятора отметили, что таким образом отреагировали на обращение Генпрокуратуры РФ. Причиной блокировки стало систематическое размещение ложных материалов о специальной операции России на Украине.