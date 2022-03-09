РКН потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения Путина

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Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения президента Путина. Также ведомство требует указать причины введения ограничений, говорится в сообщении РКН.

Администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке вышеуказанного видео для иностранных пользователей.

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения, — сказано в сообщении.

В заявлении РКН говорится, что такие действия администрации социальной сети нарушают основополагающие принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее социальная сеть TikTok отключила для российских пользователей возможность вести прямые трансляции и загружать новый контент. Разработчики сервиса объяснили своё решение ужесточением в РФ ответственности за распространение фейковых материалов.