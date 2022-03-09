18+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

РКН потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения Путина

21:23, 09 марта 2022
РКН потребовал от TikTok снять ограничения с записи обращения Путина Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok снять ограничения с видеозаписи обращения президента Путина. Также ведомство требует указать причины введения ограничений, говорится в сообщении РКН.

Администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке вышеуказанного видео для иностранных пользователей.

Роскомнадзор потребовал от администрации социальной сети TikTok незамедлительно снять ограничения, наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина, а также объяснить причины их введения, — сказано в сообщении.

В заявлении РКН говорится, что такие действия администрации социальной сети нарушают основополагающие принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Ранее социальная сеть TikTok отключила для российских пользователей возможность вести прямые трансляции и загружать новый контент. Разработчики сервиса объяснили своё решение ужесточением в РФ ответственности за распространение фейковых материалов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео