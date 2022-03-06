TikTok запретил россиянам вести прямые трансляции и загружать контент

Социальная сеть TikTok отключила для российских пользователей возможность вести прямые трансляции и загружать новый контент. Разработчики сервиса объяснили свое решение ужесточением в РФ ответственности за распространение фейковых материалов. Согласно вступившим в силу поправкам, за заведомо ложные сообщения о российской армии штраф может составить до 5 млн рублей, а срок заключения — до 15 лет.

Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить возможность проведения прямых трансляций и загрузку нового контента, пока мы рассматриваем последствия данного закона для безопасности платформы. Сервис обмена сообщениями внутри приложения не будет затронут, — сообщили в официальном Twitter-аккаунте TikTok.

Президент Владимир Путин подписал закон, вводящий наказания за фейки о вооружённых силах, 4 марта. Гражданам, распространившим целенаправленную дезинформацию, теперь будет грозить штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей или срок заключения до 3 лет. Должностные лица получат штраф в сумме от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. Если фейк вызовет особо тяжкие последствия, срок составит от 10 до 15 лет.

Ответственность введена также за призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ «для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности», за дискредитацию российских военных и призывы к санкциям против РФ. Наказание может достигать 3 или 5 лет колонии (в случае тяжких последствий).