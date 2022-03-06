TikTok запретил россиянам вести прямые трансляции и загружать контент

Социальная сеть TikTok отключила для российских пользователей возможность вести прямые трансляции и загружать новый контент. Разработчики сервиса объяснили свое решение ужесточением в РФ ответственности за распространение фейковых материалов. Согласно вступившим в силу поправкам, за заведомо ложные сообщения о российской армии штраф может составить до 5 млн рублей, а срок заключения — до 15 лет.
Безопасность наших сотрудников и пользователей остается нашим главным приоритетом. В свете нового российского закона о «фейковых новостях» у нас нет другого выбора, кроме как приостановить возможность проведения прямых трансляций и загрузку нового контента, пока мы рассматриваем последствия данного закона для безопасности платформы. Сервис обмена сообщениями внутри приложения не будет затронут, — сообщили в официальном Twitter-аккаунте TikTok.
Президент Владимир Путин
Ответственность введена также за призывы к воспрепятствованию использования ВС РФ «для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности», за дискредитацию российских военных и призывы к санкциям против РФ. Наказание может достигать 3 или 5 лет колонии (в случае тяжких последствий).