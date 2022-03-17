«В глаза не видел»: что блогеры и эксперты думают о соцсети «Россграм»

После блокировки в России продуктов корпорации Meta, одним из которых является соцсеть Instagram, пара предпринимателей объявила о создании отечественного аналога — «Россграма». Пока о соцсети известно мало, настолько, что, по мнению некоторых экспертов, сам проект не более чем фейк. NEWS.ru рассказывает то немногое, что известно о новой соцсети, а также поинтересовался мнением популярных инстаблогеров, готовы ли они перейти на новую платформу.

О создании отечественного аналога Instagram СМИ сообщили 15 марта. Его авторами указаны предприниматели Александр Зобов и Кирилл Филимонов. На сайте проекта говорится о том, что 28 марта доступ к нему будет открыт для топ-блогеров и инвесторов, а в апреле — для всех остальных. Также там указано, что в отличие от американского оригинала в «Россграме» будут дополнительные инструменты монетизации для пользователей: платный доступ к контенту, реферальная программа и функция сбора средств — краудфандинг. Также сообщается, что создатели соцсети работают над переносом данных из Instagram в «Россграм».

Ничего больше о соцсети не известно. Один из её создателей Александр Зобов, описывающий себя как интернет-маркетолога с 15-летним опытом, не ответил на просьбу о комментарии. Однако у себя на страничке во «ВКонтакте» он написал, что с 15 по 16 марта на сайт проекта зашли 427 600 пользователей и 90 000 зарегистрировались предварительно перед апрельским запуском. Согласно той же странице во «ВКонтакте», Александр Зобов оказывает экспертные услуги в области интернет-маркетинга в России и за рубежом, осуществляет персональные консультации и корпоративное обучение маркетингу и предлагает оперативное часовое обучение. О деятельности Кирилла Филимонова ничего не известно, на просьбу о комментарии он также не стал отвечать.

Относительная неизвестность обоих авторов проекта — одна из причин, по которым директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков считает «Россграм» фейком.

Один из них пиарщик, другой — маркетолог, и обоих в глаза никто не видел. Эта соцсеть — абсолютный, стопроцентный фейк, — считает Зыков.

По словам Зыкова, ситуация напоминает мошеннические схемы, когда люди собирали большие деньги под громкие проекты, а потом исчезали с миллионами долларов. По его словам, подтверждения того, что продукт вообще существует, пока нет. Люди, известные как разработчики «Россграма», взяли скриншот Instagram и добавили туда свой логотип, домен был зарегистрирован за несколько дней до объявления о создании проекта, пояснил Зыков. Также эксперт со скепсисом относится к информации о том, что один из создателей «Россграма» якобы однокурсник Павла Дурова.

Во-первых, Дуров учился на филфаке (СПбГУ. — NEWS.ru), во-вторых, по моей информации, такого однокурсника у него не было, — отметил Зыков.

NEWS.ru опросил нескольких популярных блогеров, имеющих аккаунты в Instagram с десятками тысяч подписчиков. Большинство не слышало о скором запуске российского аналога. Один из тех, кто слышал, — Николай Соболев, который, так же как и Зыков, не доверяет информации о разработке.

Я думаю, это просто информационная «утка», просто какой-то раздув какого-то частного человека, частного лица, называющего себя однокурсником Павла Дурова. Не советовал бы к этой новости относиться хоть как-то серьёзно. Это, безусловно, не выглядит пока как государственная инициатива на федеральном уровне, поэтому над такой новостью пока можно только посмеяться. Вот и всё, — сказал Соболев.

Блогер отметил, что с ним не связывались с просьбой протестировать этот сервис. Соболев добавил, что редко читает почту и поэтому, если ему пришло сообщение от «Россграма» и он его не заметил, то «тем и лучше для всех».

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Российская фигуристка и супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка сказала NEWS.ru, что она будет с удовольствием пользоваться российским аналогом Instagram, если такой правда появится.

Буду им пользоваться, даже если американский Instagram разблокируют, скорее всего. Не могу сказать, что никогда туда уже не вернусь, никогда не говори «никогда». Однако для начала люди оттуда, которые определённым образом себя вели, должны извиниться. Татьяна Навка российская фигуристка российская фигуристка

Похожего мнения придерживается автоблогер Елена Лисовская.

Я пока ничего не знаю о российском Instagram, однако теоретически, если будет наш аналог, то я буду им пользоваться. Почему нет? Если же оригинальный Instagram разблокируют, то вернусь ли я к нему или останусь на нашем аналоге, будет зависеть от того, насколько сильно к тому моменту разовьётся моя новая страничка. Елена Лисовская автор видеоблога «Лиса Рулит» автор видеоблога «Лиса Рулит»

Напомним, Роскомнадзор запретил доступ к Instagram 14 марта. Поводом послужила новая редакционная политика в отношении граждан России, введённая компанией Meta, которая владеет соцсетью. По новым правилам пользователям с Украины было разрешено призывать к насилию в отношении участников военной спецоперации РФ. Российские власти сочли такую политику неприемлемой.