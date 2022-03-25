Аналитик объяснил, почему замены YouTube нет нигде в мире

Пользователи смогут по-прежнему смотреть видео на YouTube с помощью VPN в случае блокировки хостинга в России, но блогерам станет бессмысленно производить новый контент, рассказал NEWS.ru ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По мнению IT-эксперта, в мире не существует равнозначного аналога популярного сервиса, и люди будут искать другие источники информации.

YouTube на сегодня для многих в России — это своего рода телевизор. То, что было телевизором для наших пап и мам, дедушек и бабушек, стало YouTube для нас. Блокировка сервиса для пользователей VPN не будет играть никакой роли. Другое дело, что отмена монетизации со стороны Google, которая произошла ранее, позволяет говорить о том, что мы, к сожалению, лишаемся возможности зарабатывать деньги на YouTube, — отметил Эльдар Муртазин.

IT-эксперт рассказал, что объём нового контента на YouTube «уже резко сократился», а в случае блокировки видеосервиса в России «пропадёт вообще всякий смысл создавать этот контент».

Во-первых, охват аудитории упадёт. Во-вторых, компании после закрытия YouTube не смогут размещать там свою рекламу. Это потеряет смысл. По сути, исчезнет очередной кусок устоявшегося бизнеса, — подчеркнул аналитик.

По мнению Эльдара Муртазина, в России нет площадки, которую можно было бы считать равнозначной заменой YouTube, и «люди просто будут искать другие источники информации, в другом виде». Отечественный видеосервис RuTube эксперт назвал «очень сырым продуктом, даже не технически, а с точки зрения позиционирования».

YouTube — это же не столько про технику, не про приложения, а про монетизацию, про то, как все это работает вместе, почему людям там интересно и какие алгоритмы используются, чтобы вас вовлечь. И вот здесь любая другая площадка проигрывает бесконечно — YouTube стал мировым лидером, вытеснив остальных. Замены ему нет нигде в мире. И вряд ли в случае запрета YouTube она появится в России, — заключил специалист.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал Роскомнадзор заблокировать на территории России видеохостинг YouTube. По его мнению, это «лживый и злобный инструмент». Накануне YouTube заблокировал официальный канал Аксёнова, в ответ РКН потребовал восстановить доступ.

18 марта Роскомнадзор потребовал от американской компании Google остановить распространение угроз в отношении жителей России во время показа рекламных роликов на YouTube. В сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства, уточняется, что размещение подобных материалов свидетельствует об антироссийской позиции компании. Ранее YouTube стал транслировать рекламу с призывами выводить из строя железные дороги России и Белоруссии.

Заместитель председателя комитета по экономической политике Артём Кирьянов заявил, что YouTube находится в шаге от блокировки в России. По словам депутата, поводом для этого может стать блокировка российских каналов и распространяющиеся через сайт призывы к массовым беспорядкам.