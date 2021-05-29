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Европа

Более 50 детей в Великобритании попали в больницу из-за челленджа в TikTok

10:08, 29 мая 2021
Фото: unsplash.com

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании призвала запретить продажу в стране маленьких шариковых магнитов после того, как более 50 детей госпитализировали из-за челленджа в TikTok. Об этом сообщает Express.

Суть челленджа заключается в том, что снять видео, на котором необходимо поместить по два магнита с обеих сторон каждой из щёк так, чтобы это выглядело как пирсинг. Некоторые дети в ходе съёмки ролика проглотили магниты.

Британские чиновники настаивают на полном запрете на реализацию миниатюрных магнитов. По данным NHS, за последние три года 65 малолетним потребовалась неотложная операция из-за этих предметов.

Магниты притягивают детей. Они могут казаться дешёвым и позитивным средством занять ребят, но в реальности они не безопасны и не должны продаваться, - сказал представитель NHS Саймон Кенни.

Ранее в Боснии и Герцеговине полиция предотвратила два детских самоубийства. Правоохранители утверждали, что к попытке суицида несовершеннолетних подтолкнули TikTok-челленджи.

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