Более 50 детей в Великобритании попали в больницу из-за челленджа в TikTok

https://static.news.ru/photo/98540f44-c04e-11eb-9308-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании призвала запретить продажу в стране маленьких шариковых магнитов после того, как более 50 детей госпитализировали из-за челленджа в TikTok. Об этом сообщает Express.

Суть челленджа заключается в том, что снять видео, на котором необходимо поместить по два магнита с обеих сторон каждой из щёк так, чтобы это выглядело как пирсинг. Некоторые дети в ходе съёмки ролика проглотили магниты.

Британские чиновники настаивают на полном запрете на реализацию миниатюрных магнитов. По данным NHS, за последние три года 65 малолетним потребовалась неотложная операция из-за этих предметов.

Магниты притягивают детей. Они могут казаться дешёвым и позитивным средством занять ребят, но в реальности они не безопасны и не должны продаваться, - сказал представитель NHS Саймон Кенни.

Ранее в Боснии и Герцеговине полиция предотвратила два детских самоубийства. Правоохранители утверждали, что к попытке суицида несовершеннолетних подтолкнули TikTok-челленджи.