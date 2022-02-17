«С этим надо что-то делать»: в ОП обсудили «токсичный контент» в Сети

17 февраля Общественная палата совместно с Советом Федерации провела расширенное заседание о противодействии «токсичному контенту» в Интернете. Мероприятие продолжило развитие идеи о реестре «токсичного контента», которую в декабре представили президенту. Автор инициативы, член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов рассказал об опасности радикального феминизма, чайдфри, ЛГБТ и спутникового Интернета Илона Маска. Он заручился поддержкой других участников заседания, но настаивал, что ключ к решению лежит в саморегуляции сообщества, в то время как некоторые другие участники обсуждения говорили о необходимости законодательного запрета.

«Зачистка цифрового пространства»

На заседании Игорь Ашманов представил измененный вариант презентации, представленной ранее главе государства. Однако её смысл остался прежним: в Сети много токсичного контента, от которого нужно охранять детей.

Ашманов делит весь «деструктивный контент» в Сети на два вида: запрещённый и законный. В качестве примеров первого он приводит пропаганду школьных расстрелов и суицида, а также радикальный национализм. Автор признаёт, что количество подобных сообщений со временем снижается.

В то же время, по данным Ашманова, растёт количество законного «токсичного контента», который «разъедает сознание молодёжи» и «служит первым уровнем вовлечения в запрещённую криминальную деятельность». К таким материалам он относит как контент о насилии (группы про серийных убийц и школьные расстрелы) и педофилию, так и «борьбу с семейными ценностями» (чайлдфри, «ЯжМать» и радикальный феминизм), а также «извращения» (сексуальное аниме, ЛГБТ+).

По мнению Ашманова, обсуждение темы ЛГБТ в Интернете привело в 2019-2021 годах к радикализации этого движения: ненависти к семье, политизации и протестам. То же самое, считает он, произошло с идеей чайлдфри, которая перешла «от „может, я пока не буду рожать ради карьеры“ и „хочется пожить для себя“ к ненависти к детям, вплоть до челленджей „ударь чужого ребёнка“». Также член СПЧ заметил популяризацию радикального феминизма, который «ведёт к мужененавистничеству, к разрушению семьи и фрагментации общества». То, что феминистки не правы, правозащитник в ходе устного выступления обосновал наличием в России «сильного перекоса» правовой системы в пользу женщин.

После доклада президенту и опубликования документов я походил по группам ЛГБТ, по радикальным феминисткам и так далее, почитал, какой там взрыв ненависти. Я вообще не против, чтобы люди обсуждали ЛГБТ, проблема в том, что они очень быстро радикализуются. К ним заходишь, они говорят: «А что такого если мы просто не хотим рожать», а со второй фразы — мат, ненависть и тебя банят, — сказал Ашманов в ходе выступления.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Ашманов Антон Денисов/РИА Новости

Однако самим «токсичным контентом» член СПЧ не ограничился. Он обратил внимание и на платформы, которые распространяют контент. TikTok он назвал «абсолютным вселенским злом», так как он занимает слишком много времени человека. Кроме того, Ашманов призвал ограничить распространение спутникового Интернета Илона Маска, который, как он считает, «будет наливать нам на голову всякую дрянь мимо национальных провайдеров».

Маск не хочет помочь жителям Якутии смотреть порно в темноте полярной ночи, даже заработать на этом не хочет. У него задание от своего правительства: накрыть всю планету этим «душем» идеологии и поливать всех, не спрашивая национальность. С этим надо что-то делать. Не давать их строить, перестать запускать эти спутники, запрещать полёт, — призвал он.

Выступающий заметил, что люди могут выразить недовольство, опасаясь потерять доступ к привычному контенту. Однако он убеждён, что «между избыточной чистотой и избыточной грязью нужно всегда выбирать чистоту».

Грязи всегда можно добавить по вкусу, — добавил он.

С выступающим согласился инициатор мероприятия, сенатор Алексей Пушков («Единая Россия»). Он призвал запретить социальным сетям модерировать контент в рамках собственных правил.

Правила сообщества должны быть поставлены в России вне закона. Они не имеют права ссылаться на них при блокировке наших блогеров. Такая ссылка на правила сообщества должны автоматически приводить к штрафу, — уверен член Совфеда.

Алексей Пушков Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддержал инициативу Ашманова и начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Первый заместитель секретаря Общественной палаты Вячеслав Бочаров решил взять выше и задался вопросом: «Когда вот этот токсичный контент исчезнет с экранов телевизоров?».

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Россия, если она — сильная страна, должна решать вопросы о «токсичном контенте» на законодательном уровне. Сейчас же, по её словам, защитой россиян в Сети занимаются только глава СК Александр Бастрыкин, Роскомнадзор и ряд сенаторов.

Я бы лично расширила перечень запрещённого контента и запретила, например, любую информацию с оскорблением действующего президента России, — подчеркнула она.

Мизулина привела в пример высказывание, озвученное в эфире Euronews и рассказала, что Лига безопасного интернета уже попросила прекратить вещание телеканала в России. Речь идет о фразе «Всё закончится, когда Путина в наручниках и с мешком на голове привезут в Гаагу, на трибунал», сказанной одним из покупателей в оружейном магазине Киева.

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Кириенко поддержал

Автор инициативы Игорь Ашманов после заседания рассказал NEWS.ru, что речь в его докладе шла в первую очередь об общественном давлении на платформы, а не законодательном. Он подчеркнул, что предлагает создать не каталог ресурсов с «токсичным контентом», а рубрикатор категорий. Такой рубрикатор должен быть открытым и обсуждаемым.

С помощью закона можно фильтровать нехороший контент, но не весь, весь не получится. Условно говоря, не все разговоры про ненависть к детям можно запретить законом. Более того, это и не нужно. Запрещение требует обязательно удаления, а бывает, что нехороший контент можно понизить в лентах, алгоритмах, поисковой выдаче, или маркировать, — сказал он, добавив, что список законодательно запрещённого контента всё равно нужно расширять.

Член СПЧ рассказал, что его идею поддержал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, занимающийся внутренней политикой. При этом он признал, что все, кто сталкивается с инициативой призывают действовать осторожнее, но «не в смысле что не надо делать, а в смысле что поднимется крик, давайте поаккуратнее в публичном поле с некоторыми категориями».

Кириенко как раз поддержал. Собственно, я обсудил с ним, что это надо доложить президенту, он согласился, и именно поэтому ему потом президент поручил рассмотреть. Мы с ним всё согласовали, — добавил он.

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководитель проекта «Цифровая журналистика» Владимир Зыков, присутствовавший на встрече, рассказал NEWS.ru, что показательно покинул мероприятие, когда ему запретили выступить. По его словам, организаторы «затыкали рот» людям с интересными докладами, но позволяли подолгу выступать чиновникам. При этом он критически отнёсся к идее Ашманова.

Никто не говорит, для чего этот реестр токсичного контента вообще создаётся. Никто на этот вопрос не отвечает. Есть опасения, чтобы не всплыла старая идея Елены Мизулиной и Лиги безопасного интернета о создании так называемого «белого интернета», — подчеркнул он.

Зыков считает, что Ашманов всегда был сторонником радикального решения проблем в цифровом пространстве. Он уверен, что сейчас готовится «что-то большое», и прошедшее заседание — просто «показательные общественные обсуждения».

В то же время член правления РОЦИТ Юрий Синодов, который тоже был на мероприятии, не разделяет опасений. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что старается различать форматы мероприятий, а обсуждение в Общественной палате не считает опасным.

Чего все так возбудились — я не очень понял. Пока это не закручивание гаек. Закручивание гаек — это когда есть законопроект, который внесён в Госдуму из Администрации президента, «Единой России». В общественной палате — это обсуждение, что будет в результате — покажет время, — сказал он.

Госпереворот феминисток

Впервые о идее Игоря Ашманова стало известно ещё в ноябре 2021 года. Тогда член СПЧ подготовил презентацию, с которой в итоге обратился к главе государства. В ней он представил идею о создании реестра «токсичного контента». Потребители такой информации, увлечённые любыми «спорными» идеями, — от национализма и колумбайна* до радикального феминизма и антиваксерства, по мнению Ашманова, попадают в воронку вовлечения в экстремизм, а некоторые переходят к активным общественно опасным действиям.

В докладе для главы государства член СПЧ рассказывал, что многие члены ЛГБТ-сообщества, феминистки, чайлдфри, любители «шок-контента», ультрас и наркопотребители интересуются политикой. По его словам, сообщества этих категорий граждан «в нужный момент, по сигналу могут быть массово вовлечены в политику и уличные протесты». Он приводил в пример «атаку на поправки в Конституцию». По его данным, было две волны таких целенаправленных акций: первая — разговоры об обнулении, узурпации власти и госперевороте, вторая (уже после начала пандемии коронавируса) — о «вечном Путине», нелегитимности властей и запретах на массовые мероприятия.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполнителями атаки на Конституцию Ашманов называл сторонников Алексея Навального и Михаила Ходорковского, коммунистов, а также блогеров: Юрия Дудя, Ксению Собчак, Данилу Поперечного, Рустема Адагамова. «Особым отрядом атакующих» он считает феминисток и представителей ЛГБТ-сообщества. По мнению Ашманова, они атакуют патриархальные устои и «семейную» поправку в Основной закон, выступают против властей и «раскручивают» тезисы о домашнем насилии и полноценности неполной семьи.

Маргинальное движение участвует в любой политической «движухе» против государства: атаки на победу в ВОВ, героев, историю России; раскрутка коронавирусной паники; атаки на поправки в Конституцию, атаки на выборы, «Единую Россию» и Путина. При появлении политической задачи весь «актив» мобилизуется и разом поворачивается в одном направлении, независимо от собственной «темы» (ЛГБТ+, радфем, «экологи», веганы, чайлдфри, зоозащитники, антиваксеры и т. п.), — писал он.

Представленную презентацию на встрече с СПЧ Владимир Путин одобрил . Он сразу предложил действовать дальше и сформировал поручение администрации президента. Ашманов тогда предположил, что для гражданского проекта поручение главы государства может быть не нужным, достаточно просто одобрения первого лица.

* «Колумбайн» — движение признано в России террористической организацией.