Экстремизм в песочнице: радикалы вербуют школьников через видеоигры

Ультраправые радикалы, адепты теорий заговора по части происхождения коронавируса и религиозные экстремисты нашли неисчерпаемый ресурс для пополнения рядов своих сторонников, вербуя в «теневые армии» детей через онлайн-игры. Такие данные раскрыло МДВ Великобритании
Полиция мониторит активность радикальных организации в среде детей и подростков в рамках специальной программы защиты несовершеннолетних от политического радикализма
Из общего числа попавших под наблюдение полиции школьников 88% составляют мальчики. По данным полиции, для этих целей «ловцы душ» всё активнее используют игровую «онлайн-вселенную», заходя в игры под видом участников и незаметно переводя общение со своими визави от сугубо игрового «лора» (сюжета) на офлайн-политические темы. Обычно затем следует предложение обсудить эти вопросы вне игровой площадки, например через систему дистанционного общения Discord. Таких тем для обсуждения МВД обнаружило не так уж много, что предсказуемо: COVID-19, вакцинация, «угнетённое» положение белых в Европе и так далее.
Пандемия стала временем, когда некоторые группировки развернули активную агитационную кампанию, в ходе которой они называют пандемию обманом и призывают не поддаваться на требования вакцинироваться. Такие призывы сопровождаются псевдонаучными выкладками. Такую же тактику применяют расистские группировки, доказывающие, что белые в Британии превратились в меньшинство, — говорит координатор программы Prevent Син Арбутнот.
Полиция обнаружила, что в игровых чатах вербовщики размещают гиперссылки на закрытые чат-румы, где они уже выступают под своими реальными (не игровыми) именами. Там агитаторы уже не скрывают свою экстремистскую символику и выступают с открытым забралом.
Правые экстремисты в Европе являются самой активной и организованной оппозицией противоэпидемическим усилиям своих правительств. Наиболее мощные протесты против вакцинации и локдауна они устраивают в Германии. На руку онлайн-вербовщикам играет и сам карантин, в результате которого дети и подростки проводят за компьютерами намного больше времени. Учителя признаются, что их шокировали перемены в поведении и взглядах учеников, когда те вернулись на уроки в классы по окончании периода изоляции.
Было ощущение, словно дети стали говорить на другом языке. Эту радикальную терминологию и выражения они могли подцепить только на взрослых онлайн-ресурсах, — сообщает сотрудница UCL Institute of Education Бэки Тейлор.
Проведённый среди школьных преподавателей
Тейлор признаётся, что учителям бывает крайне трудно спорить с детьми на эти темы, поскольку школьники часто оперируют очень логичными аргументами, которым неподготовленным к идеологическим спорам взрослым нечего противопоставить. Стоит отметить, что как две капли воды похожую проблему описали братья Стругацкие в своём романе «Гадкие лебеди» ещё в 1967 году.
Язык, на котором общаются между собой дети и на котором разговаривают с ними радикальные проповедники, настолько зашифрован, что учителя просто не понимают, о чём школьники между собой говорят, — жалуется глава организации Hope not Hate («Надежда, а не ненависть») Оуэн Джонс.
Видеоигры сами по себе как жанр не виноваты в росте экстремизма в Интернете, это такой же инструмент общения, как тот же Discord, объяснил
Разработчики игр осведомлены о такой проблеме, и в современных компьютерных играх поэтому предустановлены ограничения для чатов, как возрастные, так и тематические. Бот отлавливает какие-то ключевые слова — «вакцинация», например, — и отсылает сообщения живому модератору. А таких модераторов в многопользовательских играх может быть несколько сотен.
Поэтому напрямую вести экстремистскую пропаганду в видеоиграх чревато для таких агитаторов, поскольку все игроки для модераторов «прозрачны» — они знают их IP-адреса, платёжную и прочую личную информацию. Анонимно призывать громить пункты вакцинации или устраивать теракты в игровом чате невозможно.
Поэтому радикальные вербовщики пытаются обойти эти ловушки более изощрёнными способами, дабы у модераторов не загорелась «красная лампочка».
Люди, занимающиеся деструктивной деятельностью, давно ушли из мессенджеров, поскольку система отслеживания там не оставляет шансов на анонимность. А в игре порой два персонажа: после того как они завалили дракона, начинают знакомиться уже не как персонажи, а как реальные люди, обмениваются телефонами и так далее. И вот уже там и начинаются разговоры «по-взрослому», — рассказывает эксперт.
Феномен вербовки детей экстремистами через компьютерные игры не является сугубо британской проблемой, поскольку ни экстремизм, ни онлайн-среда не признают национальных границ.
В июне нынешнего года глава российской ФСБ