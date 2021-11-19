Экстремизм в песочнице: радикалы вербуют школьников через видеоигры

Ультраправые радикалы, адепты теорий заговора по части происхождения коронавируса и религиозные экстремисты нашли неисчерпаемый ресурс для пополнения рядов своих сторонников, вербуя в «теневые армии» детей через онлайн-игры. Такие данные раскрыло МДВ Великобритании в докладе , обнародованном на этой неделе. Эти выводы полиция сделала, проанализировав статистику привлечения школьников по подозрению в участии в запрещённых группировках за 2020–2021 годы. Причём, как показывают цифры, наиболее активными вербовщиками выступают местные расисты, которые на этом поприще оставили позади даже традиционно активных британских исламистов.

Полиция мониторит активность радикальных организации в среде детей и подростков в рамках специальной программы защиты несовершеннолетних от политического радикализма Prevent . За прошлый учебный год было выявлено 310 попыток вербовки в ряды восьми ультраправых группировок (рост более чем в два раза по сравнению с годом ранее). В то же время исламистские радикалы пытались завербовать 157 человек. В целом на долю правых радикалов пришлось 46% таких случаев, на долю исламистов — 22% и остальное — на экстремистов без чётко выраженной политической окраски.

Ray Tang/XinHua/Global Look Press

Из общего числа попавших под наблюдение полиции школьников 88% составляют мальчики. По данным полиции, для этих целей «ловцы душ» всё активнее используют игровую «онлайн-вселенную», заходя в игры под видом участников и незаметно переводя общение со своими визави от сугубо игрового «лора» (сюжета) на офлайн-политические темы. Обычно затем следует предложение обсудить эти вопросы вне игровой площадки, например через систему дистанционного общения Discord. Таких тем для обсуждения МВД обнаружило не так уж много, что предсказуемо: COVID-19, вакцинация, «угнетённое» положение белых в Европе и так далее.

Пандемия стала временем, когда некоторые группировки развернули активную агитационную кампанию, в ходе которой они называют пандемию обманом и призывают не поддаваться на требования вакцинироваться. Такие призывы сопровождаются псевдонаучными выкладками. Такую же тактику применяют расистские группировки, доказывающие, что белые в Британии превратились в меньшинство, — говорит координатор программы Prevent Син Арбутнот.

Полиция обнаружила, что в игровых чатах вербовщики размещают гиперссылки на закрытые чат-румы, где они уже выступают под своими реальными (не игровыми) именами. Там агитаторы уже не скрывают свою экстремистскую символику и выступают с открытым забралом.

Правые экстремисты в Европе являются самой активной и организованной оппозицией противоэпидемическим усилиям своих правительств. Наиболее мощные протесты против вакцинации и локдауна они устраивают в Германии. На руку онлайн-вербовщикам играет и сам карантин, в результате которого дети и подростки проводят за компьютерами намного больше времени. Учителя признаются, что их шокировали перемены в поведении и взглядах учеников, когда те вернулись на уроки в классы по окончании периода изоляции.

Было ощущение, словно дети стали говорить на другом языке. Эту радикальную терминологию и выражения они могли подцепить только на взрослых онлайн-ресурсах, — сообщает сотрудница UCL Institute of Education Бэки Тейлор.

Проведённый среди школьных преподавателей опрос показал, что 95% из них хотя бы раз слышали экстремистские эскапады из уст своих учеников. Еще 90% учителей сталкивались с проявлениями гомофобии или антипрививочными настроениями. Наконец, 75% преподавателей сообщили, что школьники высказывали свойственные исламским радикалам взгляды на роль женщин в семье и обществе или, напротив, выражали исламофобские настроения.

Peter Arkell/Impact Photos/Global Look Press

Тейлор признаётся, что учителям бывает крайне трудно спорить с детьми на эти темы, поскольку школьники часто оперируют очень логичными аргументами, которым неподготовленным к идеологическим спорам взрослым нечего противопоставить. Стоит отметить, что как две капли воды похожую проблему описали братья Стругацкие в своём романе «Гадкие лебеди» ещё в 1967 году.

Язык, на котором общаются между собой дети и на котором разговаривают с ними радикальные проповедники, настолько зашифрован, что учителя просто не понимают, о чём школьники между собой говорят, — жалуется глава организации Hope not Hate («Надежда, а не ненависть») Оуэн Джонс.

Видеоигры сами по себе как жанр не виноваты в росте экстремизма в Интернете, это такой же инструмент общения, как тот же Discord, объяснил NEWS.ru эксперт Александр Кузьменко.

Разработчики игр осведомлены о такой проблеме, и в современных компьютерных играх поэтому предустановлены ограничения для чатов, как возрастные, так и тематические. Бот отлавливает какие-то ключевые слова — «вакцинация», например, — и отсылает сообщения живому модератору. А таких модераторов в многопользовательских играх может быть несколько сотен. Александр Кузьменко независимый эксперт по видеоиграм независимый эксперт по видеоиграм

Поэтому напрямую вести экстремистскую пропаганду в видеоиграх чревато для таких агитаторов, поскольку все игроки для модераторов «прозрачны» — они знают их IP-адреса, платёжную и прочую личную информацию. Анонимно призывать громить пункты вакцинации или устраивать теракты в игровом чате невозможно.

Поэтому радикальные вербовщики пытаются обойти эти ловушки более изощрёнными способами, дабы у модераторов не загорелась «красная лампочка».

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, занимающиеся деструктивной деятельностью, давно ушли из мессенджеров, поскольку система отслеживания там не оставляет шансов на анонимность. А в игре порой два персонажа: после того как они завалили дракона, начинают знакомиться уже не как персонажи, а как реальные люди, обмениваются телефонами и так далее. И вот уже там и начинаются разговоры «по-взрослому», — рассказывает эксперт.

Феномен вербовки детей экстремистами через компьютерные игры не является сугубо британской проблемой, поскольку ни экстремизм, ни онлайн-среда не признают национальных границ.