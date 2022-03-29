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Пентагон: США не будут диктовать условия урегулирования ситуации на Украине

22:52, 29 марта 2022
Пентагон: США не будут диктовать условия урегулирования ситуации на Украине Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,
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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что условия урегулирования ситуации на Украине должны определить Москва и Киев, Соединённые Штаты не будут их диктовать и забегать вперёд процесса. При этом представитель американского оборонного ведомства отметил, что Россия должна вести переговоры добросовестно. При этом Вашингтон не доверяет информации о снижении военной активности РФ на киевском и черниговском направлениях, сообщает ТАСС.

Что касается того, как выглядит это урегулирование, оно действительно должно обговариваться между Россией и Украиной. Мы бы не стали диктовать условия и не хотели бы забегать вперёд, — рассказал Кирби.

Он предположил, что российские войска начали перегруппировку войск на киевском и черниговском направлениях.

Начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев ранее заявил, что пленные украинские солдаты рассказали, что националистические батальоны получили приказ от руководства Украины о съёмке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. Мизинцев уточнил, что Киев также планировал инсценировку мародёрств и разрушений социальной инфраструктуры. По его словам, националисты выполняют подобные заказы с особым цинизмом, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.

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