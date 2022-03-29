Пентагон: США не будут диктовать условия урегулирования ситуации на Украине

Фото: ru.wikipedia.org /David B. Gleason from Chicago, IL - The Pentagon, CC BY-SA 2.0,

Подозреваемые в пытках российских военнослужащих бойцы ВСУ Сергей Величко по кличке Чили и Константин Немичев опровергли информацию о своём аресте. Соответствующие видеозаписи они разместили в соцсетях.

Как заявил в своём ролике Величко, он находится «в плену больных фантазий больных людей». При этом он опровергает информацию, что был арестован российскими военными. По словам представителя ВСУ, в настоящее...