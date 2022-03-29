Минобороны: Киев приказал инсценировать массовые убийства мирных граждан

Пленные украинские солдаты рассказали, что националистические батальоны получили приказ от руководства Украины о съемке постановочных видео с массовыми убийствами мирных граждан. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, пишет РИА Новости. Мизинцев уточнил, что Киев также планировал инсценировку мародёрств и разрушений социальной инфраструктуры.

В националистические батальоны систематически поступают указания от киевских властей на подготовку постановочных видеосюжетов о бесчинствах и массовых убийствах мирных граждан, мародёрстве и разрушениях социальной инфраструктуры, совершенных якобы российскими военнослужащими, — сказал он.

По словам Мизинцева, националисты выполняют подобные заказы с особым цинизмом, не жалея ни стариков, ни женщин, ни детей.

Особый цинизм националистов заключается в том, что для выполнения подобных заказов они идут на всё, не жалея ни женщин, ни стариков, ни детей, — заключил он.

Минобороны России обвинило военнослужащих украинских националистических батальонов в спланированной провокации в городе Сумы 20 марта. В ведомстве подчеркнули, что предупреждали о данных действиях ещё 19 марта. Ранее на заводе «Сумыхимпром» в городе Сумы произошла утечка аммиака. В МО РФ заверили, что никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ российской стороной не планировалось.