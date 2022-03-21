В Минобороны РФ рассказали о провокации националистов в Сумах

Минобороны России сообщило о реализации украинскими националистами спланированной провокации в городе Сумы 20 марта. В ведомстве отметили, что о совершении провокации Минобороны предупреждало ещё 19 марта. Ранее на заводе «Сумыхимпром» в городе Сумы произошла утечка аммиака. В МО РФ отметили, что никаких ударов по украинским объектам хранения или выработки ядовитых веществ российской стороной не планировалось.

В городе Сумы ночью была реализована спланированная провокация украинских националистов, о которой несколько дней назад официально предупреждало Минобороны России <...> За любые возможные инциденты с украинскими объектами хранения ядовитых веществ несет прямую ответственность киевский националистический режим, — рассказали в Минобороны.

Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что угроз для города в настоящий момент нет поскольку воздушные массы движутся не в направлении города. На месте происшествия работают аварийные бригады завода и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев 19 марта заявил, что украинские националисты заминировали хранилища с аммиаком и хлором на заводе «Сумыхимпром». Он отметил, что это было сделано для отравления местных жителей в случае входа российских военных в город. Мизинцев добавил, что аналогичная провокация планируется в Котлярово Николаевской области, куда уже завезены ёмкости с токсичными химикатами.